DPK-tag lett Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége

Úgy látszik, az sem jelent akadályt az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje előtt, hogy alig tíz éve még a Fidesz egyik ideológusának ma már nem létező lapja gyalázta őt és a családját.