Úgy látszik, az sem jelent akadályt az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje előtt, hogy alig tíz éve még a Fidesz egyik ideológusának ma már nem létező lapja gyalázta őt és a családját.
Az erről szóló elemzést nem a nyilvánosság számára készítették.
Nem várt helyről érkezett egy pesszimistább becslés.
Az európai uniós források felhasználását ellenőrző korrupcióellenes szervezet a New Land Mediáé mellett a Századvég „kevésbé konkrét” ajánlatát is kiszórta.
Most, hogy lassan egy évtizede zajlik az új blokkok építése, eszükbe jutott, hogy kikérjék a helyiek véleményét.
Az oknyomozó szervezet szerint ahogy Robert Fico pártjának nőtt a népszerűsége a közvélemény-kutatásokban, Orbán Viktor kampánygurui is mind többen lettek, sőt, források szerint a Smer-rel való magyar együttműködés még Fico választási győzelme után is erős maradt.
A fő, hogy válsághelyzetben hasznos dolgokra költsék a magyar adófizetők pénzét.
Az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvény benyújtása előtt a Századvég rendezett egy témába vágó konferenciát. Ennek a fő szónoka a kormányfő volt.
A legmagasabb szintű együttműködésre számítanak.
A bűncselekmény gyanúja hiányzik, így elutasították a feljelentést.
Az ellenzéki politikus szerint ráadásul ennek nem is gazdasági vonatkozásai a legijesztőbbek.
Ez a megállapítás tökéletesen egybecseng azzal a fideszes narratívával, mely szerint Hódmezővásárhely polgármestere nem jobboldali.
Zavaros az Europálya nevű oldal háttere.
Az állampárt egyik fő ideológusa úgy ítéli meg, sok mindent nem kérdeznek meg Karácsony Gergelytől a "baloldali" újságírók.
A századvég ezért a summáért három éven át szolgál stratégiai iránymutatással.
A kormányközeli alapítvány politikai támadást emlegetett annak kapcsán, hogy Polt Péter szerint feljelentésként értékelhető az érdeklődés az alkotmányjogász kijelentéseiről.
Sőt, a TASZ szerint még csak oda sem adták mindet. A közérdekű adatok megismerhetőségét hátráltató ügyben a NAIH-hoz fordulnak.
Ismét fontos megbízást kaphat Lánczi Tamás politológus, az egyik legfontosabb kormányzati háttérműhely, a Századvég Alapítványhoz tartozó Századvég Politikai Elemzések Központja volt igazgatója – értesült a Népszava.
Az MNB 3,5 százalékra emelte inflációs prognózisát, miközben hallani sem akar a kamatpolitikájának szigorításról, nem úgy a Századvég Gazdaságkutató, amely megpendítette ennek szükségességét.
Erről csütörtökön döntött a Fővárosi Ítélőtábla.
A társadalom jövőjének és jövőképének kikutatására kapják a pénzt.
A DK-hoz pártoltak, amely meg akarja semmisíteni a többi ellenzéki erőt - állapította meg a Fidesz-közeli szervezet.
Három éve próbálja meg feltérképezni a kormány az uniós közhangulatot (vagy legalábbis úgy tesz), a Századvég segítségével, és persze erre a célra ismét bőven jutott pénz.
Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég, hogy kifürkéssze, mit gondolnak az európai polgárok a migrációról, illetve hogyan élnek, mit remélnek és mitől tartanak a hazai idősek.
A Századvég Alapítvány sietett egy gyors felméréssel a zaklatott lelkek ápolására. Az MTI-hez eljuttatott közleményük erősödtek a kormánypártok mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében, az ellenzéki pártok esetében pedig trendszerű támogatottság-növekedés helyett csupán kisebb, belső szavazói mozgások láthatók.