Jane Goodall szerint végünk, ha a koronavírus után nem változtatunk

Az étkezési szokásainkat is drasztikusan át kell alakítanunk, hogy megelőzhessünk egy következő világjárványt a világhírű környezetvédő szerint.

Jane Goodall az európai állattenyésztésről szóló online beszélgetésen a koronavírust a természetes élőhelyek túlhasználatához kötötte, a járvány szerinte azért alakult ki, mert "nem tiszteljük sem az állatokat, sem a környezetünket" – írta a Guardian beszámolója alapján a hvg.hu

"Ha nem csináljuk ezentúl másképp a dolgokat, végünk.

Nem mehet ez így tovább sokáig. Fordulóponthoz érkeztünk az élővilággal való kapcsolatunkban. Az emberiségnek vége, ha nem alakítjuk át drasztikusan az élelmezési rendszert a koronavírus-járvány és a klímavészhelyzet miatt” – figyelmeztetett a világhírű főemlőskutató. A válság egyik tanulsága és egy következő világjárvány elkerülése, az állatok, a bolygó és a gyermekeink érdekében át kell térnünk a növényekben gazdag étrendre.

A környezetvédő szerint teljesen fel kellene hagyni az ipari állattartással és a természetes élőhelyek pusztításával, mivel egyre nagyobb kockázatot rejtenek magukban az állatokról emberre terjedő vírusok és a klímaváltozás is. Az ipari állattartás felelős az antibiotikumoknak is ellenálló szuperkórokozókért is, amelyek az emberi egészségre is veszélyt jelentenek.

Jane Goodall azt is kiemelte, segíteni kell abban az embereket, hogy kiléphessenek a szegénységből, ugyanis sokan azért pusztítják a természetet, mert nincs más választásuk.