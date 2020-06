A brit kormány megmutatja a tudósoknak, ki az úr

A mindeddig védőfalként használt közegészségügyi főtanácsadók álláspontjával ellenkezve vezetik be hétfőn minden beutazó számára a kéthetes kötelező házi karantént.

Hetek óta érezhető a lappangó feszültség a kormány és a két legbefolyásosabb közegészségügyi szaktekintély, Sir Patrick Vallance, tudományos főtanácsadó, illetve Chris Whitty professzor, az Egyesült Királyság tisztifőorvosa között. A Downing Street 10.-ben rendezett délutáni sajtótájékoztatók rendszeres részvevői gyakran feszélyezettek, különösen a Boris Johnson stratégiai guruja körüli botrány kirobbanása óta. Mint arról többször is beszámoltunk, Dominic Cummings a válság csúcspontján, március végétől április közepéig a szabályokkal dacolva szülei vidéki házában kúrálta magát Covid-19 fertőzéséből. A kabinet és a tudósok húzódó ellentét egy furcsa kormányintézkedés, a majdnem minden beutazóra vonatkozó kötelező házi karantén kapcsán is felszínre tört. A rendszer bevezetése előtt Sir Patrick kijelentette: a Sage tanácsadó testület megítélése szerint ennek akkor van értelme, ha az Egyesült Királyságban csökken a vírus reprodukciós rátája, illetve "olyan államokra vonatkozik, ahol még tombol a koronavírus-járvány". Míg a többi európai ország magabiztosan utasítja maguk mögé a kórt, az Egyesült Királyságban csak szerdán 1871 új, megbetegedést találnak, de Sir Patrick meggyőződése szerint ennél négyszer többen fertőződnek meg. Részben azért, mert a Cummings-ügy nyomán a lakosság növekvő része lazít a szociális távolságtartás és egyéb szigorítások betartásán. A jövő hétfőn startoló rendszerben a szigetországba érkezőknek a világhálón keresztül kell kitölteniük egy formanyomtatványt, megadva házi karanténjük pontos címét. A brit belügyminisztérium által nyilvánosságra hozott előírásokból úgy tűnik azonban, hogy - hacsak ez a joghézag a következő napokban nem tűnik el, - az ellenőrzés meglehetősen laza lesz. Az e-kaput igénybe vevő beutazók megúszhatják, hogy az útlevél-kontroll során megkérdezzék tartózkodási helyüket, a karantén betartásáról pedig csak szúrópróbaszerűen győződik meg a rendőrség. Az előírás megszegéséért akár 1 000 fontot is elérő büntetés jár.

Patrick Vallance, Boris Johnson és Chris Whitty Fotó: ANDREW PARSONS / AFP

A kormány intézkedése arra utal, hogy csökkent a tudományos potentátok befolyása, illetve óriási a valójában még el sem múlt járvány visszatérésétől való félelem. A rendszernek azonban a a tudósokon kívül is rengeteg kritikusa van, a politikában, az üzleti életben, a turizmusban és természetesen az egyszerű emberek körében egyaránt. A parlamentben Theresa May volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az intézkedés "elzárja az országot a világ többi részétől, márpedig nemzetközi kereskedelem nélkül nincs globális Nagy-Britannia". A Ryanair légitársaság szókimondó vezérigazgatója, Michael O'Leary "nevetségesnek" nevezte az ellenőrzés nélküli karantént, míg a világ egyik legnagyobb repülőtere, Heathrow első embere, John Holland-Kaye felszólította a kormányt, legalább egy exit stratégiát dolgozzon ki, megakadályozandó, hogy a "járvány munkanélküliségi katasztrófává váljon". A kormány iránti bizalmatlanságot csak fokozza, hogy egyelőre akadozik a Boris Johnson által "világbajnokként" beharangozott kontaktkövető és elszigetelő rendszer működése, miután a tesztek elvégzése önmagában közel 48 órát vesz igénybe. Christopher Fraser oxfordi professzor szerint a szisztéma csak akkor eredményes, ha két napon belül képesek felgöngyölíti, hogy egy tüneteket mutató fertőzött beteg kivel lépett kapcsolatba. A "test and trace" program felelőse, Dido Harding nem volt képes adatokkal szolgálni arról, hány embert keresett meg eddig a 25 ezer szerződtetett nyomkövető.