Mélyszegénységben élő magyar lányokat kényszerített prostitúcióra Németországban négy testvér

A 29 éves férfi csak a fegyver hangjára volt kíváncsi, de ezzel is pánikot keltett az angyalföldi társasházban.

Lövések miatt riasztották a szerda délután Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletét: a bejelentő szerint egy XIII. kerületi, Hegedűs Gyula utcai társasházban lövöldözött valaki. A helyszínre érkező rendőröket pedig már arról informálta egy lakó, hogy kedd este látott egy férfit, aki csúzlival lőtt a szemközti ház ablakára. A vizsgálat során gyorsan kiderült, hogy ugyanaz a személy állhat mindkét eset mögött: azonosították a lakást, ahonnan a lakók lövéshez hasonló hangot hallottak, és elbeszélgettek az ott élő fiatal férfival.

A 29 éves Sz. Jenő elismerte, hogy lőtt kedd este folyamán a szomszéd ház falára viccből egy csúzlival és a bejelentés előtt is ő lőtt ki lakásának nyitott ablakán egy gáz- és riasztópisztollyal, mert kíváncsi volt a hangjára. Bár a rendőrök azt is kiderítették, hogy a lövések során nem sérült meg senki, és anyagi kár sem keletkezett, Jenőnek így is be kellett fáradnia velük a XIII. kerületi kapitányságra. A férfi ellen garázdaság gyanújával indult eljárás, és szabadlábon védekezhet – írja a police.hu