Szexmunka Covid idején

„Az összes kurva leszarja a vírust. Napi tíz-tizenöt vendégem van, sosem ment még ilyen jól.” A feltűnően szép, almazöld szemű Lara pajkos kacajával nyomban témánk sűrűjében volnánk. Az óbudai pillangónak ugyanis nem hihetünk feltétel nélkül, Barby szerint például a „kurvák a legnagyobb hazudozók a taxisok után”. De Lara ironizálásából kihallani véljük azt is, hogy a sokezres csoport tagjai jó ideje védtelenül, pőrén dolgoznak a koronavírus-járvány frontvonalában, és a megélhetésük olyan, akár a kutya vacsorája. Ezzel mintegy váratlanul kaptunk egy részválaszt arra a kérdésre, hogy a magyar társadalomban van-e elegendő hipokrita-­faktor ahhoz, hogy kutyába se vegyen egy sérülékeny és sokszor sérült, kényszervállalkozókkal súlyosbított réteget. De olyan is van, aki él-hal a hivatásáért. Izabella például mindig is prostituáltnak készült, egy éve előfizetéses online szolgáltatást nyújt. Gina csemegepultba állt, Dolly könyvelés-előkészítő munkatársnak szegődött. Van, akit az adósságai miatt utcára tettek. Aki kitart, harsányan a koronavírus arcába nevet, és akár meg is csókolja.