Nem ért egyet a Kúriával az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében

Polt Péterék szerint törvénysértő volt a Fővárosi Törvényszék döntése, amelyben Gyárfás Tamás és Portik Tamás büntetőügyét egyesítette.

Az ügyészség tiszteletben tartja a Kúria döntését, ugyanakkor azzal szakmailag nem ért egyet, ezért azt az ügyészségi joggyakorlat számára nem tudja irányadónak tekinteni - jelentette be az ügyészség közleményében . A Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben a súlyos, erőszakos bűncselekmények miatt jogerősen elítélt Portik Tamás ellen perújítás nyomán folyamatban lévő büntetőügyet a Gyárfás Tamás elleni üggyel egyesítette. Portik ellen a Fenyő-gyilkosság és az 1998-ban négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás miatt elrendelt perújítást egyesítették a Gyárfás elleni eljárással, így már vádlott-társak, tetteiket ebben az eljárásban együtt fogják elbírálni. A vád szerint Gyárfás Tamás bízta meg Portik Tamást Fenyő János médiavállalkozó megölésével, és Portik Tamás meg is szervezte a gyilkosságot, amelyet Jozef Rohác hajtott végre. Rohác évek óta jogerősen kiszabott szabadságvesztés-büntetését tölti. A törvényszék döntését követően Polt Péter legfőbb ügyész decemberben jogorvoslati indítványt nyújtott be. Arra hivatkozott, hogy a Fővárosi Törvényszék elsőfokú bírósági szakaszban, illetve rendkívüli jogorvoslati – perújítási – szakaszban folyamatban lévő eljárásokat egyesített. Az ügyészség ezt törvénysértőnek tartja, mivel álláspontjuk szerint a büntetőeljárási szabályok szerint az eljárás azonos szakaszában folyamatban lévő ügyek egyesítésére van csak lehetőség. Hozzátették, hogy ez a jelen esetben nem valósult meg. Polt Péter ezért indítványozta, hogy a Kúria állapítsa meg: a törvényszék végzése törvénysértő. A Kúria május 19-én elutasította az indítványt. Ezt azzal indokolta, hogy az eljárás azonos szakaszában lévő ügyek egyesíthetők, és ez a perújítás elrendelését követő elsőfokú eljárásra is vonatkozik. Az ügyészség erre reagálva bejelentette, hogy tiszteletben tartja a Kúria döntését, ugyanakkor azzal szakmailag nem ért egyet, és nem tartja irányadónak az ügyészségi joggyakorlatban. Gyárfás Tamás idén februárban több napon át adta elő vallomását a törvényszéken. Gyárfás és Portik is tagadja bűnösségét.