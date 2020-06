McLaren-jelentés: Aján Tamás 10,4 millió dollárral nem tud elszámolni

Bardóczky Kornél békét szeretne, de kész a korrekt küzdelemre, ha lesz másik elnökjelölt; ha megkapja a bizalmat, csapatmunkában vezetné a szövetséget.

Bardóczky Kornél, korábbi Davis Kupa-játékos egyelőre az egyetlen hivatalosan bejelentett elnökjelölt a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) június 12-re kiírt tisztújító közgyűlésén, aki mögé szombaton sorakoztak fel a sportágban változást akarók. Az MTSZ elnöke jelenleg még Szűcs Lajos, fideszes parlamenti képviselő, aki április végén 3,5 milliárd forintos támogatást kért az Emmi-től a szövetség konszolidálására.

„Nem akartam mindenáron elnökjelölt lenni, de nem is riadtam meg a felkéréstől, amikor kiderült, hogy ilyen sokan bíznak bennem, mint lehetséges vezető az MTSZ élén – mondta a Népszavának Bardóczky Kornél. – Az elmúlt másfél-két év sok mindenről szólt, csak nem a lényegről, a teniszről. Szeretném, ha a szövetség munkájában megint a sportág, annak fejlesztése lenne a középpontban, az utánpótlástól a profi játékosainkon, az amatőr teniszezőkön át a hazai versenyrendszerig.”

Bardóczky 2011-es visszavonulása után edzőként kezdett el dolgozni, ezzel foglalkozik jelenleg is, nincsenek komoly sportvezetői tapasztalatai.

„Valóban nem voltam még sportvezető, de ezt nem érzem hátránynak. Profi teniszezőként megtanultam küzdeni, a megoldásra koncentrálni és kitartóan, keményen dolgozni a céljaim megvalósításáért. A tenisz egyéni sport, de én csapatjátékosnak tartom magam, talán ezért is támogatnak, bíztatnak, segítenek olyan sokan. Nem egyedül, hanem csapatban irányítanám megválasztásom esetén az MTSZ-t, a különböző területekkel az adott téma legjobb szakértői foglalkoznának – emelte ki az elnökjelölt. – A legfontosabb, hogy rend és nyugalom legyen a szövetségben és a honi teniszben. Csak összefogással lehetünk sikeresek.”

A magyar kormány kiemelt stratégiai ágazatként tekint a sportra, ezért vagy politikusok, vagy a Fidesz-hez közel álló személyek vezetik a sportági szövetségeket. A teniszezők esetében az terjedt el, hogy Lázár János, korábbi hódmezővásárhelyi polgármester, jelenleg a nemdohányzók érdekeit képviselő miniszteri biztos lehet Bardóczky Kornél ellenfele.

„Több név fölmerült a politika oldaláról, köztük van Lázár János is, akit tisztelek, játékosként öt bajnoki címet szereztem a hódmezővásárhelyi csapatban, amikor ő volt a polgármester, elismerésre méltó, amit a városért tett, és azt gondolom, a kormánynak is köszönet jár azért a támogatásért, amit a magyar sportnak nyújt és nyújtott – jelentette ki Bardóczky Kornél. – A magyar tenisznek mindenkire szüksége van, aki akar és tud is tenni a sportágért, függetlenül attól, hogy a gazdasági életben, a politikában, vagy a teniszben bizonyított már. Hiba lenne olyan embereknek egymásnak feszülni, akik megoldást jelenthetnek ebben a nehéz helyzetben. Sportoló vagyok, szeretem a kihívásokat, megtanultam, hogy mindig győzni menjek fel a pályára, vállalom, hogy megmérettetem magam a közgyűlésen bárkivel szemben.”

Az MTSZ-szel szemben állók sem egységesek abban a kérdésben, hogy a kollektív felelősség elvét kövessék-e, és mindenkitől meg kell válni, aki az elmúlt másfél-két évben a szövetségben bármilyen funkciót betöltött vagy csak az elnök, a februárig hivatalban lévő főtitkár és az elnökség a hibás a csőd közeli helyzetért, a hatalmas tartozásért?

„A szombati találkozónkon a többség azon a véleményen volt, hogy a megtisztulás csak úgy képzelhető el, ha mindenki, aki az elmúlt években vezető beosztású tisztségviselője volt az MTSZ-nek most háttérbe vonul, így segítve a nyugalom megteremtését – hangsúlyozta Bardóczky, aki az elkövetkező napokban meglátogatja a tagszervezeteket. – Nem számoltam ki, de sokat leszek úton, a személyes beszélgetésekben hiszek.”

Vajon mennyiben változna meg az élete, ha megválasztják elnöknek, és mekkora kudarc lenne egy vereség a közgyűlésen?

„Minden megváltozik, ha én leszek az elnök, ebben az esetben fel kell adnom az edzői munkám, egész más lesz a napi beosztásom, minden átalakulna körülöttem – válaszolta a korábbi játékos. – Ha nem tartanám képesnek magam a feladatra, ha nem hinnék a győzelemben, akkor nem vállaltam volna a jelöltséget. Az egyértelmű, hogy a szövetségben, a magyar teniszéletben nem mehetnek tovább úgy a dolgok, mint az elmúlt években. A megújuláshoz friss arcokra, a sportág iránt elkötelezett emberekre van szükség. Egy erős, egységes csapat élén ki tudom vezetni a válságból a magyar teniszt.”