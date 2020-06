Világjárvány: már 6,6 millió felett a koronavírus-fertőzöttek száma

A pozsonyi kabinet egyre inkább jobbra tolódik Boris Kollár pártja, a Család vagyunk fundamentalista politikája miatt.

Mintegy két és fél hónapja van hivatalban Igor Matovic szlovák kormánya. Kezdettől fogva aggodalmat keltett Európában, hogy az "Egyszerű emberek" nevű párt vezetője bevette kabinetjébe a „Család vagyunk” (Sme Rodina) nevű jobboldali populista pártot, melynek vezetője, Boris Kollár kiváló kapcsolatokat ápol Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali radikális Liga elnökével. Kollár tavaly az úgynevezett „szuverenista blokk” pozsonyi találkozójának is főszervezője volt, amelyen Salvini mellett Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke is részt vett. Kollár célja az volt, hogy szavazókat orozzon el Marián Kotleba pártjától, az ultraradikális Mi Szlovákiánkért – Néppárttól (LS-NS). Matovicot többen figyelmeztették arra, megbosszulhatja magát, ha a Sme Rodinát is beveszi a kormányba, hiszen a liberális Szabadság és Szolidaritást (SaS) is a soraiban tudó kabinet így rendkívül kiegyensúlyozatlanná válhat, de a kinevezett kormányfő nem hallgatott a tamáskodókra. Ám Kollárék mindinkább a kormány kereszteslovagjaivá válnak. A keresztény jelképekkel való visszaélés amúgy Salvinitól sem áll távol, egy ízben rózsafüzérrel kampányolt. Míg azonban az olasz püspökök hevesen kikeltek a populista vezetővel szemben, a szlovák katolikus egyháztól nem várhatóak ilyen határozott hangok. „Adjuk vissza Istennek, az embereknek az értékeket és méltóságukat” – hirdette a minap internetes blogján Milan Krajniak szociális- és munkaügyi miniszter. Hozzá tartoznak az esélyegyenlőséget érintő kérdések. Emellett a vasárnapi boltzár ügyével is ő foglalkozik, s mint mondta, támogatná, ha a boltok a hét utolsó napján a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzetet követően sem nyitnának ki. Szembekerült azonban Richard Sulík kormányfőhelyettessel, gazdasági miniszterrel, a liberális SaS elnökével, aki tiltakozott ezen elképzelésekkel szemben. A döntőbíró Matovic lesz, aki Krajniak pártján áll. Hogy mennyire keményvonalas álláspontot képvisel, azt akkor is bizonyította, amikor tüntetők egy csoportja lezárt egy autópályát, a korlátozások gyorsabb feloldását követelve. A kormányfő a büntetőtörvénykönyv szigorításával, kemény börtönbüntetések kiszabásával fenyegette meg őket. A liberális média ennek kapcsán figyelmeztetett arra: Szlovákia Lengyelország útjára térhet. Látható, hamar változik a széljárás, hiszen amikor kiderült, elvesztette a parlamenti választást Robert Fico pártja, a szabadelvűbb lapok ünnepelték a korrupt Smer vereségét és nagy reményekkel tekintettek a jövőbe. Ez azonban a múlté. A patinás Sme napilap egyenesen úgy vélekedett, a választók naivitásról tettek tanúbizonyságot, mert nem vették észre, hogy a Matovic által annyit hangoztatott korrupcióellenes harc csak üres szlogen és ennek leple alatt kerülnek keresztény fundamentalisták a kabinetbe. Az államigazgatásból nem csak a korrupt hivatalnokokat távolítják el, azokat is, akiket túl liberálisnak tartanak. Nagy visszhangot keltett a munkaügyi minisztérium nemek közötti igazságosság nevű részlegét kilenc évig vezető Olga Pietruchová menesztése, aki kitálalt a lapoknak, s elmondta, lehetetlenné vált a munka, mivel az új miniszter előterjesztéseiket a konzervatív papság egyes tagjaival íratta át. Szerinte részlegét is felszámolhatják, mert Krajniak ideológiájába annak létezése sem fér bele. A kormány hozzáállását jól illusztrálja: kér olyan államtitkár is vette a kalapját, akiket már Matovic kormánya nevezett ki. Mária Patakyová emberi jogi ombudsman megkongatta a vészharangot: a kormány a koronavírus alatti rendkívüli jogköröket arra akarja felhasználni, hogy a nőket megfosszák az abortusz évtizedes jogától. S való igaz, a szintén Kollár pártjához tartozó Marek Krejcí egészségügyi miniszter arra hivatkozva döntött a terhességmegszakítások felfüggesztése mellett, hogy a kórházaknak nincs kapacitása ezek végrehajtására.