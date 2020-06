Hatósági őrizetben halt meg Mexikóban egy fiatal, akit azért vittek be, mert nem viselt szájmaszkot

Több százan tiltakoztak a rendőri erőszak ellen az országban.

A rendőri erőszak ellen tiltakoztak több százan csütörtökön a mexikói Jalisco állam székhelyén, Guadalajarában, ahol hatósági őrizetben halt meg egy fiatal, akit feltehetően a rendőrök agyonvertek. A hatóságok a fiatalt, Giovanni Lopezt azért vették őrizetbe, mert nem viselt szájmaszkot. A tiltakozók a város törvényhozásának épületéhez vonultak, amelynek falait grafitikkel festették le, míg mások felgyújtottak két rendőrségi járművet. Lopez ügyében olyan neves emberek emeltek szót az interneten, mint Guillermo del Toro Oscar-díjas filmrendező. A helyi hatóságok szerint Lopez május 4-én, egy Guadalajara közelében lévő településen olyan vétség miatt került őrizetbe, amely megfelel a közrend megzavarásának, és ellenszegült az intézkedésnek. Az esetről készült videofelvételen az látszik, hogy a rendőrök betuszkolják egy járműbe. Ezzel egy időben helybeliek a rendőrökkel vitába szálltak amiatt, hogy túlságosan erőszakosan léptek fel a szájmaszk viselésére kötelező rendelkezés érvényesítésére, amelyet a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására vezettek be. A fiatalt órákkal később cellájából orvosi kezelésre vitték, ahol azonban meghalt. Az esettel összefüggésben a helyi rendőrség egyetlen tagját sem vették őrizete vagy vádolták meg a fiatal halála miatt, amely tisztviselők verés, bántalmazás miatt következett be. Jalisco állam ügyésze, Gerardo Solis csütörtökön azt mondta, hogy a rendőrök ellen vizsgálat indult.

Az állam kormányzója, Enrique Alfaro kegyetlenségnek minősítette a történteket és azt ígérte, órákon belül eredmény születik a vizsgálatban. Azt is mondta ugyanakkor, hogy az incidenst a helyi hatóságok követték el, Jalisco állam az ügyben vétlen. A történtekkel „őt is megsértették”, fel van háborodva, dühös, hogy ilyen megtörténhetett Mexikóban – tette hozzá. A mexikói szövetségi belügyminisztérium ugyanakkor nyilatkozatában azt írta, az esethez hozzájárultak a kormányzó által bevezetett szigorú járványellenes intézkedések, köztük az is, hogy a kijárási tilalom megsértése, valamint a szájmaszk viselésének hiánya miatt őrizetbe veszik az embereket. Alejandro Encinas belügyi államtitkár-helyettes egyben elítélte azokat a cselekedeteket, amelyet a rendőrök a járványellenes intézkedés jegyében, önkényesen tettek. Mexikóban vita bontakozott ki arról, hogy egyes települések milyen intézkedésekkel védekeznek a járvány ellen, egyes városok útakadályokat emeltek és ellenőrzőpontokat létesítettek, hogy elszigeteljék magukat a külvilágtól, az odautazókat karanténra kötelezték és kijárási tilalmat vezettek be. Jesus Pena, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) mexikói képviselője azt írta, arra bátorította Jalisco hatóságait, hogy világos és egyértelmű üzenetet küldjenek, amellyel jelzik, hogy a járványellenes intézkedések szigorítása közepette sem tűrik el az emberi jogok megsértését. A rendőri erőszaknak hosszú története van Mexikóban. Rendőrt vagy katonát ritkán büntettek meg túlzott erő használatáért vagy önbíráskodásként elkövetett gyilkosságért.