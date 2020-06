A venezuelai külügyminiszter szerint Guaidó a francia nagykövetségen van, Párizs cáfol

Az észak-macedón hatóságok újabb szigorításokat vezetnek be, mert már második napja kiugróan magas az új fertőzöttek száma.

Szerbia anyagilag és felszerelésben is felkészült a koronavírus-járvány második hullámára – jelentette ki a szerb államfő. Az országban egy nap alatt 11 523-ról 11 571-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A szerb elnök szerint az elmúlt hónapokban kiépített rendszerek jól működnek, és az országnak elegendő pénzügyi tartaléka is van a járvány kezelésére. Koszovóban az utóbbi 24 órában 1142-ről 1147-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az ország néhány régiójában korábban hetekig nem regisztráltak új esetet, és most ismét egy-egy beteget nyilvántartásba vettek. A járványügyi szakértők szerint korai még fellélegezni, az elővigyázatossági intézkedéseket továbbra is be kell tartani, az országba belépőket pedig alaposan meg kell vizsgálni. Észak-Macedóniában második napja százon felüli új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, csütörtökről péntekre 2492-ről 2611-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem regisztráltak ilyen sok új fertőzöttet egy nap alatt. Az ismételten bevezetett kijárási tilalom mellett a hatóságok kötelezővé tették a maszk és a kesztyű használatát a nyilvános helyeken, pénzbüntetéssel sújtják azokat, akik nem tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket. Montenegróban egy hónapja nem regisztráltak új fertőzöttet, a koronavírus-járvány azonban megviselte az Adria-parti állam gazdaságát. A pénzügyminiszter szerint a montenegrói gazdaság az idei esztendőben 6,9 százalékos csökkenéssel számolhat, míg az idegenforgalom a tavalyinál 40 százalékkal kisebb bevétellel számolhat. Bosznia-Hercegovinában csütörtökről péntekre 2551-ről 2594-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Már csak 484 aktív eset van az országban, ami a járványügyi szakértők szerint azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül eltűnik a vírus az országból.