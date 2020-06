Közpénzből nyomtathattak Miskolcon fideszes plakátokat

A város nyomdája is a kormánypárt kezei alá dolgozott a borsodi megyei jogú városban.

A polgármesteri hivatalt és a város cégeit, intézményeit polipként kihasználva választási kampányra költötte a miskolciak pénzét a helyi Fidesz – jelentette be pénteken az ellenzéki erőkből alakult Velünk a Város frakció helyettes vezetője, Hegedüs Andrea, valamint Bartha György önkormányzati képviselő, akik a miskolci közélet elmúlt 30 évének legsúlyosabb politikai botrányának nevezték a történeteket. A Miskolc Holding nemrég lezajlott belső vizsgálata alapján ugyanis kiderült, hogy a tavalyi önkormányzati választási kampányban az Alakszai Zoltán jegyző (fideszes polgármesterjelölt) vezette városháza és a polgármester-jelöltségről betegsége miatt lemondott, de a helyi Fideszt továbbra is irányító Kriza Ákos vezette pártszervezet a város nyomdájából rendelt Fideszes kampányanyagokat, amelyeket a Miskolci Kulturális Központtal, illetve város egyik közalapítványával fizettették ki. A MiProdukt Kft.-ben, vagyis a város nyomdájában a bizonyítékokat megpróbálták eltüntetni, meghamisították a nyilvántartásokat, de egy rutinellenőrzés során mégis fény derült a visszaélésekre - állították a képviselők. Találtak olyan megrendelőt, amely 11400 plakátról szólt Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére, az átadás-átvételi jegyzőkönyvön azonban piros tollal az alábbi megjegyzés szerepelt: "Fidesz MPSZ (azaz Magyra Polgári Szövetség) Miskolci". A meghamisított nyomdai információs rendszerben azonban ugyanezen a soron már csak 75 nagy méretű plakát szerepelt, amiről a számlát a város tulajdonában lévő Miskolci Kulturális Központnak állították ki. Egy másik esetben ugyancsak 11400 önkormányzati megrendelőre kiállított plakát a raktári bevétel szerint elkészült, de a meghamisított nyomdai információs rendszerben ennek már csak a harmada szerepel, a számla pedig arra a megrendelésszámra hivatkozik, amely eredetileg Fideszes választási plakátokra szólt. Egy harmadik esetben a FIDESZ helyi alapszervezete megrendelésére készült el 7100 plakát, ám a számlát Miskolc város egyik közalapítványa nevére állították ki, s a darabszámot névleg itt is lecsökkentették. A Miskolc Holding Felügyelő Bizottsága a rendelkezésre álló adatok alapján büntetőfeljelentés megtételéről döntött, a képviselők pedig arra kérték Veres Pál polgármestert, hogy rendeljen el teljes körű vizsgálatot az ügyben, annak eredményét pedig tárja a nyilvánosság elé. Kerestük Alakszai Zoltánt, aki a kérdéses időben a miskolci polgármesteri hivatal főjegyzője volt, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt kérdéseinkre.