Rongálásért jogerősen elítélte a bíróság az Orbán-kormány óriásplakátjait átfestő Heindl Pétert, aki azonban ezután se hagy fel ezzel a tevékenységével, sőt, inkább segítséget vár harcához.
A top10 felét magyar szereplők teszik ki.
Az NVB összességében arra jutott, hogy a népszavazási kérdés sérti az Alaptörvényt és nem felel meg az egyértelműség követelményének sem, ezért megtagadta a hitelesítését.
Megvan a válasz arra, hogy került oda a kézfej, az azonban továbbra is rejtély, miért kellett később leragasztani.
A tegnapi tárgyalás sok meglepetést hozott, igaz, ítélet csak pénteken várható.
Veszélyes a gyerekekre és sértik a jogaikat a kormány háborúról szóló kampányvideói, plakátjai, reklámjai – vélik gyermekvédelmi szakemberek.
A kormánypárt helyi szervezete feljelentést tett.
Éppen tapétavágó késsel esett neki az egyik villanyoszlopon lévő hirdetésnek, amikor tetten érték a rendőrök.
Egyre több az intő jel, amely azt mutatja, hogy mind többen látnának szívesen más személyt Európai Bizottság élén.
Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és Dobrev Klára mellé. A háttérben Ursula von der Leyen ül, a Youtube-on és a Facebookon is feltűnő hirdetés szerint ő csenget nekik.
A hirdetés kiadója a február végén bejegyzett Győri Civilek Körének Egyesülete, melynek a GyőrPlusz szerint az egyik célja az, hogy „a civilek elmondhassák a véleményüket, kiálljanak Dézsi Csaba András polgármester és munkássága mellett”.
„Ha van, aki rühelli az ilyen ócska fideszes, szélsőjobbos vircsaftot, az éppen a Dead Kennedys” – állapította meg a főpolgármester.
A fideszes civil szervezet most a közelgő önkormányzati kampányban gyakorolna nyomást a választók szuverenitására, ellenzéki politikusokra festett dollárjelekkel.
Az ellenzéki párt szerint az országot megrázó botrányban elfogadhatatlan a kormányfő hallagatása, ezért dekorálták ki a Várkert Bazár környékét.
Az államfőnek azonnal el kell tűnnie a közéletből Varga Judittal együtt, aki ellenjegyezte a döntését – szögezte le az MSZP ifjúsági szervezete.
Gordon Eszter fotográfus szerint nem lehet észérvekkel megmagyarázni, hogy mitől működik egy fotó, mégis érezzük, ha az megszólít minket. A legfontosabb, hogy a fotográfus legyen alázatos, szeresse a munkáját, kamerájával pedig a spontán pillanatokat örökítse meg. Ő maga is erre törekszik, a tehetségét már sok helyen kamatoztatta: tizenöt évig fotózta az Örkény Színház előadásait, illetve dolgozott a Nemzeti Színháznál, a Bárka Színháznál, a Budapesti Operettszínháznál, a Rózsavölgyi Szalonnál, a Gólem Színháznál, jelenleg pedig a Vígszínháznál. Emellett számos film standfotósa volt, több mint félszáz könyvet illusztrált, illetve lemezborítók és óriásplakátok készítésére is felkérték.
Testvériesen felosztotta egymással a fővárosi reklámtorta újra piacra dobott szeletét, az elefántfüles hirdetéseket Pintér Sándor volt államtitkára, Tasnádi László és Garancsi István. A többi már Mészáros Lőrincé.
Karácsony Gergely szerint most így lehet megvédeni a fővárost a kormánnyal szemben.
A csütörtöki kormányinfón bejelentettnél egy hónappal korábbi dátumot jelölt meg legkésőbbi bevezetési határidőként a kötelező bolti akciózás kapcsán pénteki közös közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és az Agrárminisztérium.
Az Orbán Viktor fajelméletet taglaló tusványosi beszédét követő felháborodásban ismeretlenek a zsidó vallási szervezetet „hoznák hírbe” ugyanezzel.
A Fidesz a megengedett 1,177 milliárd forintos plafont jelentősen túllépve 1,427 milliárd forintot költött erre.
Elkötelezettek a fideszes aktivisták.
A rendszerváltás időszakát mutatja be személyes emlékeken keresztül a Magyar Nemzeti Múzeum Közös időnk '89-90 című virtuális tárlata.
A plakátbotrányba keveredett színművész megbocsátást remél.
A város nyomdája is a kormánypárt kezei alá dolgozott a borsodi megyei jogú városban.
Egyre gyakrabban jelennek meg illegális, gyűlöletkeltő plakátok a fővárosban, kiragasztóiknak pedig nincs miért aggódniuk.