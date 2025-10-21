„Mi, fotósok egy kicsit pszichológusok is vagyunk”

Gordon Eszter fotográfus szerint nem lehet észérvekkel megmagyarázni, hogy mitől működik egy fotó, mégis érezzük, ha az megszólít minket. A legfontosabb, hogy a fotográfus legyen alázatos, szeresse a munkáját, kamerájával pedig a spontán pillanatokat örökítse meg. Ő maga is erre törekszik, a tehetségét már sok helyen kamatoztatta: tizenöt évig fotózta az Örkény Színház előadásait, illetve dolgozott a Nemzeti Színháznál, a Bárka Színháznál, a Budapesti Operettszínháznál, a Rózsavölgyi Szalonnál, a Gólem Színháznál, jelenleg pedig a Vígszínháznál. Emellett számos film standfotósa volt, több mint félszáz könyvet illusztrált, illetve lemezborítók és óriásplakátok készítésére is felkérték.