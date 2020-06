Az Újpest legyőzte a friss Magyar Kupa-győztes Budapest Honvédot

A paksiak szombati sikerével eldőlt, hogy a sereghajtó Kaposvári Rákóczi búcsúzik az élvonaltól.

A tabellán második MOL Fehérvár FC 2-0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának szombati játéknapján. Az első negyedóra kisvárdai mezőnyfölényt hozott, előbb Cornel Ene fejelt a kapufára, majd további ígéretes támadásokat vezettek a vendégek. A Fehérvár a 16. percben „érkezett meg” a meccsbe: Lyes Houri kiváló passzát Nego Loic váltotta gólra. A félidő hátralévő részében fölénybe került a házigazda, de nem tudott újból a hálóba találni. A második félidő nagy hazai helyzetekkel kezdődött, a vendégeknek ekkor kevés lehetőségük volt. Vélhetően egyik edző sem volt elégedett csapata játékával, mert előbb a Kisvárda cserélt egyszerre négyet, majd két perc múlva a Fehérvár hármat. A folytatásban a fehérváriak többször is lezárhatták volna a meccset, végül a sokadik nagy helyzetüket Nikolics Nemanja váltotta gólra, és ezzel beállította a 2-0-s végeredményt.

MOL Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 2-0 (1-0) MOL Aréna Sóstó, 1325 néző, v.: Andó-Szabó gólszerzők: Nego (16.), Nikolics (87.) sárga lap: Nyári (20.), Stopira (41.), Nego (43.), Houri (48.), illetve Viana (45+1.), Hej (63.), Gosztonyi (89.) Fehérvár: Kovácsik - Rus (Hangya 73.), Musliu, Vinícius, Stopira - Pátkai, Nyári (Elek 62.) - Nego (Kovács I. 83.), Houri (Bamgboye 62.), Petrjak (Hodzic 62.) - Nikolics Kisvárda: Dombó - Melnyik (Jelena 60.), Ene, Rubus, Baranyai - Lucas (Sassá 82.), Karaszjuk - Hej, Cukalasz (Kovácsréti 60.), Bumba (Tischler 60.) - Viana (Gosztonyi 60.)

Korábban a Paksi FC a bennmaradásért folytatott küzdelemben fontos győzelmet aratott Mezőkövesden. Már a hatodik percben közel állt a gólszerzéshez a Mezőkövesd, a kilépő Zivzivadze kapus mellett elgurított labdája a kapufáról pattant vissza. A hazaiak fölényét az első negyedóra vége felé szüntette meg a Paks, amely sorozatban rúghatta szögleteit és csakhamar ugyancsak nagy helyzetet alakított ki. Kiegyenlítetté vált a mérkőzés, mindkét oldalon akadtak lehetőségek. A Paks inkább szögletekből veszélyeztetett, a Mezőkövesd pedig igyekezett passzokkal eljutni ellenfele kapujáig, de a középpályás sora nem működött igazán hatékonyan. A vezetést a szünet után a Paks egy saját térfélről elvégzett szabadrúgást követő gyors akcióból szerezte meg, a vendégek kihasználták, hogy a hazai védelem még nem állt fel. Kuttor Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője gyorsan cserélt kettőt, de nem tudta felpörgetni csapatát. A Paks stabilan futballozott, majd újabb gyors akció végén Könyves Norbert duplázott. A harmadik helyezett hazai csapat mindhárom összecsapását elveszítette a mostani bajnokságban a tolnaiakkal szemben, akik öt gólt szereztek ellenük és egyet sem kaptak. A paksiak szombati sikerével eldőlt, hogy a sereghajtó Kaposvári Rákóczi búcsúzik az élvonaltól. A Mezőkövesd az újrakezdés után bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, de a fináléban kikapott, és összességében öt tétmérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni, két döntetlen mellett háromszor szenvedett vereséget.

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 0-2 (0-0) Mezőkövesd, v.: Solymosi gólszerző: Könyves (50., 64.) sárga lap: Pillár (45.), illetve Szakály D. (28.), Rácz (76.) Mezőkövesd: Szappanos - Eperjesi (Farkas, 53.), Neszterov, Pillár, Vadnai - Pekár (Nagy D., 66.), Meszhi, Szeles (Jurina, a szünetben), Cseri (Vajda, 53.)- Zivzivadze (Takács T., 66.), Besirovic Paks: Rácz - Osváth, Szélpál, Kelemen, Szabó J. - Szakály D. (Sajbán, 78.), Windecker, Balogh B. (Bertus, 72.) - Haraszti (Hahn, 60.), Böde (Kecskés, 79.), Könyves

Döntetlent játszott a Debrecen és a Kaposvár

A Debrecen pénteken 1-1-et játszott hazai pályán a Kaposvárral. Hamar a Kaposvár első védelmi hibájából vezetéshez jutott a Debrecen. A gól után több ígéretes támadást is vezetett a hazai csapat. A vendégek hátul a folytatásban is bizonytalanul játszottak, és csak elvétve jutottak el a DVSC kapujáig. A második félidőben is a Debrecen irányította a játékot, de a mezőnyfölényét nem tudta helyzetekre váltani, főleg pontrúgásokból, beadásokból alakult ki veszély. Az eredmény tartására törekvő Loki ellen a Kaposvár a mérkőzés hajrájában teljesen váratlanul egyenlített, és ezzel minimális matematikai esélye még van a bennmaradásra, ugyanakkor nehéz helyzetbe sodorta a kiesés elkerüléséért küzdő hazai együttest.