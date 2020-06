Világszerte 6,9 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. június 7.

Ausztria és Finnország után az Egyesült Államokból is arról érkezett hír, hogy a magyar kormány ott is bocsánatkérésre szólított fel több sajtóorgánumot, miután azok bírálták az Orbán Viktornak adott különleges jogkört. A Kovács Zoltán által írt levelet ez esetben is az érintett nagykövetség juttatta el a címzetteknek. Az amerikai közszolgálati rádiónak, az NPR-nek küldött üzenet kiemeli, hogy Magyarország példátlan támadások célpontja, de most itt az idő, hogy a tengerentúli sajtó megkövesse a magyar vezetést, sőt, a lakosság nagy többségét is, hiszen az támogatta a felhatalmazási törvényt. Majd felsorol 82 olyan esetet, amikor a rádió, a CNN, a Bloomberg, a Washington Post és más hírforrások, valamint jogvédő csoportok és elemző intézetek az utóbbi két hónapban kifogásolták a rendeleti kormányzást. Végh Zsuzsa, az Európai Külkapcsolati Tanácstól az véli, hogy Kovács húzása, de már előtte, az Orbán számára jóváhagyott különleges jogosítvány is csupán ködfüggönyt jelentett. A magyar demokrácia ugyanis eleve válságban van, a kétharmad birtokában a hatalom azt csinál, amit csak akar. Az Alkotmánybíróság pedig tele van a kabinet lojális híveivel, tehát nem képez érdemi ellensúlyt. Az NPR úgy reagált, hogy ők kiegyensúlyozottan tájékoztattak a magyar ügyekről, mert munkájuk során alapvetőnek tartják, hogy mindig megbízható hírekkel szolgáljanak a sokmillió hallgató számára.