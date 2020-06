Kiadták a riasztást: felhőszakadásra, jégesőre, viharos szélre figyelmeztetnek

Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint húsz milliméter eső eshet.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt is az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint húsz milliméter eső eshet. Amennyiben az OMSZ visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be - írja Katasztrófavédelem. Az újabb területeket érintő elsőfokú riasztásokróltájékozódhatnak.