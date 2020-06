Több százan ereszkedtek térdre George Floydra emlékezve a Szabadság téren

Az évtizedeken át onkológiai intézetet vezető miniszter szerint mindegy, hogy mikor fedeznek fel egy daganatot.

Erős kijelentéseket tett Kásler Miklós, akit vasárnap kérdeztek a Kossuth Rádió műsorában. A humánügyekkel megbízott miniszter a koronavírus-járvány kapcsán azt hangoztatta, hogy a járvány "markánsan megmutatta" nemcsak az egyes emberek jellemét vagy a pártok viszonyulásait, hanem azt is, ami az egészségügyben korrigálandó, ami évtizedek alatt halmozódott fel, és nem sikerült a mai napig megoldani - idézi szavait az MTI.

A hite miatt támadják?

Ami a pártokat illeti, a Kásler szerint, az ellenzék azért támadja őt, mert megvallottan hívő, magyar ember – bár a támadásokban közrejátszhat, hogy a miniszter szórakoztató történetnek nevezte egy 32 éves, agyhártyagyulladás miatt életét vesztő anya halálhírét.

Kásler Miklós fikciónak tartja, hogy a rákos betegek a járvány ideje alatt nem kapták meg a szükséges kezelést. Hangsúlyozta: a daganatos betegek közül mindenkit el kellett látni a járvány első percétől kezdve - panaszokat állítása szerint minden esetben azonnal kivizsgáltatta, még akkor is, ha indokolatlan volt. Jogorvoslatot lehet kérni a betegjogi képviselőnél, a főigazgatónál vagy az egészségügyért felelős minisztériumban, de idáig egyetlenegy bejelentés sem érkezett el. Igaz, a Nemzeti Népegészségügyi Központba azért befutott 16 panasz - tette hozzá a miniszter.

A Kásler által fikcióként emlegetett helyzet ugyanakkor sok daganatos beteg életét keseríthette meg.

bár a másik mellben is találtak elváltozást, de a járványhelyzet miatt a kórházban nem végeztek rajta alaposabb vizsgálatot. Lemondták időpontját, később pedig tucatnyi onkológus utasította vissza a nő szűrését. Így járt az az ötgyerekes, mellrákkal küzdő 38 éves nő is, akinek tavaly decemberben el kellett távolítani egyik mellét – ésLemondták időpontját, később pedig tucatnyi onkológus utasította vissza a nő szűrését.

Az ellátórendszer kényszerű leállása pedig amég nem azonosított daganatos beteg életesélyeit is onthatta, mivel ők nem jutottak időben diagnózishoz.

Következmények nélkül

A mellrákkal küzdő asszony példája is érzékelteti, mennyire döbbenetes Kásler Miklós Kossuth Rádióban tett másik kijelentése. A miniszter - aki maga büszkélkedett el az interjúban azzal, hogy 26 évig vezette az onkológiai intézetet – azt mondta:

az emlőrák szűrését, a mammográfiát lehet, hogy halasztották az intézmények, de ennek nincs következménye.

Pedig minden egészségügyi oldal egyöntetűen hangsúlyozza (itt, itt és itt is): az emlőrák gyógyításának sikere nagyban függ attól, milyen korán veszik észre a betegséget, és kezdik meg a kezelést. Ezek alapján Kásler szerint mindegy, hogy valakinél heteken vagy csak hónapokon belül fedezik fel a daganatot.

Kásler Miklós az interjúban arról is beszélt, hogy át kell gondolni a Szent László-kórház és a légzőszervi betegségekkel foglalkozó Korányi-intézet finanszírozását, mint a két olyan intézményét, ami koronavírusos betegeket kezel. A miniszter szerint a kórházak mögé is regionális központokat, hálózatot kellene építeni. A beszélgetés során szóba került Trianon 100. évfordulója is. Kásler Miklós - aki a műsorban elmondta, hogy apai ágon erdélyi, székely származású, így a trianoni döntés családjukat is érintette - Trianont úgy látta, mint a szerencsétlen körülmények egybeesését. Sok oka volt, de "egyik sem volt elegendő ahhoz, hogy a Szent István-i birodalmat hét felé vágják és testidegen törzshöz csatolják az amputált végtagokat".