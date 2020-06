Fegyveresek mészároltak le tíz embert a mexikói Új élet kezdete rehabilitációs központban

A Németországban szolgáló 34 ezer amerikai katona mintegy harmadát vonják vissza, különösebb magyarázat nélkül.

A német kormányt nem vonták be a Németországban állomásozó amerikai csapatok kivonásával összefüggő döntésekbe - mondta a szövetségi kormány transzatlanti kapcsolatok ápolásáért felelős megbízottja vasárnap azokkal az amerikai sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök utasítást adott a Németországban állomásozó amerikai katonák számának csökkentésére. Peter Beyer német hírportálokon szemlézett nyilatkozatában kiemelte, hogy a német-amerikai kormányzati kapcsolatok utóbbi évekbeli alakulását tekintve nem teljesen meglepő a Németországban szolgáló 34 500 amerikai katona csaknem 30 százalékának megfelelő 9500 fős csapatkivonásról szóló hír. Viszont - mint fogalmazott - "nagyon zavaró", hogy a szövetségi kormány semmilyen tájékoztatást nem kapott ilyen tervekről, idézi Beyer szavait az MTI.

Heiko Maas külügyminiszter tartózkodóan fogadta a The Wall Street Journal című amerikai lap amerikai kormányzati forrásokra hivatkozó jelentését. A német diplomácia vezetője egy vasárnapi lapinterjúban kiemelte, hogy Németország és az Egyesült Államok szorosan együttműködő partnerek a transzatlanti szövetségben, de hozzátette, hogy "a kapcsolat bonyolult". "Tudomásul vesszük, ha kivonják az amerikai csapatok egy részét" - mondta Heiko Maas a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban. Aláhúzta, hogy a német kormány igen nagyra értékeli az évtizedek alatt kialakult katonai együttműködést, amely "mindkét ország érdekeit szolgálja".

A The Wall Street Journal szerint Donald Trump arra utasította a védelmi minisztériumot, hogy szeptemberig vonják ki a 9500 katonát Németországból. A hírt csaknem valamennyi vezető külügyi szakpolitikus kommentálta Németországban. Jellemző vélekedés, hogy a döntés hosszabb távon előnyös lehet, hozzájárulhat Németország és az egész Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának tartós átalakításához, önállóságának erősítéséhez. Ezt emelték ki a kormányzó kereszténydemokraták (CDU) és a szociáldemokrata koalíciós társak (SPD) részéről is. Egy további jellemző véleményáramlat szerint Donald Trump döntése a novemberi amerikai elnökválasztással hozható összefüggésbe, az újabb ciklusra pályázó politikus szavazatokat remél a csapatkivonástól, és árt hazájának. Az Egyesült Államok nem csupán önzetlen segítségnyújtásként tart fenn bázisokat Európában, és különösen Németországban, hanem stratégiai érdekből is. Így például a Ramstein légitámaszpont nélkül az Egyesült Államok és az egész NATO kevésbé tudná érvényesíteni katonai erejét a közel- és a közép-keleti térségben - emelték ki például az ellenzéki Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) részéről.