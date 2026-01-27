Bandák garázdálkodnak az orosz gyógyszerpiacon

Az eddig sem volt titok, hogy Oroszországban lopják a gyógyszert. A Szentpéterváron most feltárt bűncselekmény azonban minden képzeletet felülmúl. Az állami költségvetésből vásárolt vagy legyártatott rák elleni gyógyszert loptak egészségügyi intézményekből, hogy aztán busás haszonnal eladják. A kár sokmilliárd rubel.