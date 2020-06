Meghalt két beteg, hat újabb embernél mutatták ki a koronavírust

Európa országai sorra enyhítenek a koronavírus miatt elrendelt korlátozásokon, de a határátlépéseket illetően még nyoma sincs a régi szabadságnak.

A teljes európai határnyitásra egyelőre várni kell – Ylva Johansson, belügyekért felelős uniós biztos ezt június végére prognosztizálja –, most főleg kétoldalú megállapodások alapján lehet utazni az országok között. Emiatt viszont most óriási a káosz: lényegében ahány határ, annyi szabály. A déli és nyugati végeken a legcifrább a helyzet. A Horvátországból érkezők továbbra is két hetes karanténra készülhetnek. Ugyanakkor a Szlovéniából vagy Szerbiából érkező szlovén, szerb és magyar állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarországra. Volt olyan olvasónk, aki a déli határon szembesült azzal, hogy ha Horvátországból jön, úgy hatósági karantén nyilvántartásba kerül, míg a Mariborból érkezőnek csak jó utat kívántak a rendőrök. A kiutazás sem akadálytalan Horvátországba: az oda tartóknak ugyan karanténra nem kell készülniük, de arra igen, hogy előzetesen online, vagy a határon meg kell adniuk elérhetőségeiket, és azt, hol tartózkodnak majd. A horvát hatóságok azt kérik a beutazóktól, hogy egyelőre csak szükséges esetben hagyják el kinti tartózkodási helyüket. Szerbiába szabadon utazhatunk. A Romániából hazatérő magyar állampolgároknak hatósági karanténba kell menniük két hétre. Ez alól csak azok mentesülnek, akik eredetileg Bulgáriából indultak, vagyis csak átutaztak Románián. Ami a kiutazást illeti: a Romániába tartók főszabály szerint két hetes házi karanténra készülhetnek. Semmi esetre sem mentesül a karantén alól az, aki Ukrajna felől érkezik. – Már korlátozás nélkül utazhatnak magyar, cseh és osztrák állampolgárok egymás területére – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. Hozzátette azt is: péntektől megnyílt az összes átkelő a szlovák-magyar és az osztrák-magyar határon. Az Ausztriába tartóknak már nincs szükségük a belépéshez negatív koronavírus-tesztre, és két hetes házi karanténtól sem kell tartaniuk. Az Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából hazatérő magyaroknak sem kell kéthetes „szobafogságba” vonulniuk. A magyar külügy azt is bejelentette, hogy vasárnaptól a Németországból érkezőkre is eltörlik a karanténkötelezettséget. Igaz, ezt nem járványügyi helyzettel magyarázták, hanem azzal: „Németország az első számú kereskedelmi partnerünk, számos magyar ember dolgozik Németországban, így az ő munkavállalásuk, illetve a családdal való kapcsolattartásuk az elmúlt időszakban komoly nehézségekbe ütközött. A meglehetősen bonyolult beutazási szabályok miatt hosszabb ügyintézésre lehet számítani a Liszt Ferenc repülőtéren – tudtuk meg Budapest Airport-tól. Az országba történő belépés előtt az utasokat a hatóság képviselői részletesen kikérdezik, így az okmányellenőrzés a korábbinál több időt vehet igénybe.