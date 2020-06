Szijjártó: Ősszel avathatják fel a Hableány áldozatainak emlékművét

A regisztrált fertőzések száma ezzel 4014-re nőtt Magyarországon.

Újabb 6 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4014 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, így már 548-an vesztették életüket a vírus következtében – írja a kormányzati tájékoztató oldal . 2284-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 1182 fő. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. Kórházban 385 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. Emlékeztettek arra, hogy a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el, ezért továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása. Közölték azt is, hogy a parlament megkezdte a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló törvényjavaslatok vitáját. Az indoklás szerint a veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudtuk kerülni és fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a koronavírus továbbra is itt van és fertőz.