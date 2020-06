Politika két keréken

Sok mindent észrevenni a bringa nyergéből, ami a közgyűlésből nem látszik – mondja az az ellenzéki debreceni képviselő, akit futárállása miatt gúnyoltak egy jobboldali portálon.

Pizzafutárként dolgozik Szabó Bence, a Momentum debreceni önkormányzati képviselője, akit e pozíciója miatt gúny tárgyává tett nemrégiben egy helyi közösségi oldal. Az Antiszociális Kanális Nincs erős kávé, csak gyenge ember címmel két fotót közölt a huszonéves fiatalemberről, az egyiken képviselőként öltönyben éppen felszólal, a másikon pedig rövidnadrágban és pólóban, hátán a kiszállítócég piros hátitáskájával, egy belvárosi kávézóba megy be épp, vélhetőn a megrendelt áruért. Az első kép alá azt írták: „Amikor bohóckodni jár a debreceni közgyűlésre”, míg a másodikra: „Amikor becsületes munkával keresi a pénzt.” Miután egyetlen másik képviselőtársát sem állították pellengérre a tanársága, ügyvédsége vagy épp orvosi hivatása miatt, a képviselő szerint azért támadták hátba, mert fizikai munkát végez. Szabó Bence néhány évvel ezelőtt fejezte be Debrecenben a vegyipari szakközépiskolát, érettségije van, de mint mondta, ezzel egyáltalán nem rí ki egy olyan városban, amelyet éveken át egy szintén „csak” érettségivel rendelkező polgármester, Kósa Lajos vezetett. Érettségi után Angliába ment dolgozni, először egy gyorsétteremben, majd egy raktáráruházban kapott munkát. Az első hónapokban a már régóta kint élő és dolgozó édesapja segítette, de fél év után a saját lábára állt, s akkor már barátnője is követte őt. Két év külföld után azonban a honvágy hazahozta őket: előbb elvégzett itthon egy webdesigner-tanfolyamot, majd egy biztosítótársaságnál helyezkedett el. – Kárügyintézőként és állománykezelőként dolgoztam, napi nyolc órában, s szerettem ezt a munkát – mondta, hozzátéve, szabadidejében a Momentum aktivistájaként már a rabszolgatörvény elleni megmozdulásokban s az EP-kampányban is tevékenyen részt vett. A debreceni közgyűlésbe listáról került be – ebben a városban az egyéni körzeteket rendre a Fidesz nyeri –, s a kulturális és oktatási bizottság tagja lett. – Nem akartam olyan képviselő lenni, aki havonta egyszer beül a közgyűlésbe meg elmegy egy bizottsági ülésre, és ezzel le is tudja a feladatát, napi szinten szerettem volna a közügyekkel foglalkozni – indokolta, miért mondott fel a biztosítónál, s helyezkedett el inkább ételkiszállítóként, ami kötetlenebb munkabeosztást tesz lehetővé. Általában napi öt órát dolgozik, főként a késő délelőtti, kora délutáni órákban. E munkája során pedig sokszor olyan dolgokat is észrevesz a városban, amit az „elefántcsonttoronyból” nem lehet látni. – Napi átlag harminc-negyven kilométert tekerek le a kerékpárral, tucatnyi emberrel találkozom, beszélgetek. Én nem csak az újsághírekből tudom, hogy a járvány miatt bajba kerültek a vendéglátósok: személyesen panaszkodtak erről. Kiszállításkor vettem észre, hogy egy helyen több fát vágtak ki, mint amennyi eredetileg engedélyezett volt, de azt is, hogy a közmunkások sokszor védőfelszerelés nélkül dolgoznak. Ezeket a hivatalos levelezőrendszeren keresztül jeleztem is a polgármesternek, de egyelőre nem kaptam választ – mondta.

Hallgat a bíráló A képviselőt „cikiző” oldalnak nincs beazonosítható kezelője, üzenetet írni nem lehet, és semmilyen más adat sem segít a kapcsolatfelvételben. Ugyanakkor számos debrecenivel beszéltünk, aki tényként könyvelte el, hogy az Antiszociális Kanális mögött a helyi Fidelitas áll. Megkerestük a szervezetet, de ott csak annyit reagáltak: semmi közük az oldalhoz, a konkrét üggyel pedig nem kívánnak foglalkozni.