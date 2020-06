Egy pszichopata piramisjátéka

A Netflix új, négyrészes dokumentum minisorozatatáról, a Filthy Rich – Jeffrey Epstein-ről elsőre az gondolhatnánk, hogy a XXI. század egyik legaljasabb bűnözőjéről szól, de szerencsére ez csak részben igaz, mert sokkal többről és sokkal fontosabb dolgokról is beszél. Nem jó érzés a Bret Easton Ellis regényeiből és thrillerekből ismert történeteket a valóságban látni. A Filthy Rich pedig az. Dokumentum thriller. A cím valami olyasmit jelent magyarul, hogy mocskosul gazdag, részben tehát igaz, hogy a sorozat alkotói megrajzolják egy nárcisztikus pszcihopata kórképét, de eközben sokkal inkább az áldozatok filmjét készítették el. És tették ezt azzal a céllal, hogy a maguk módján elégtételt szolgáltassanak Epstein áldozatainak. Ám ahhoz, hogy valamennyire is megérthessük a valóban felfoghatatlant, látnunk kell a nárcisztikus erőszaktevő összeomlását is. Jeffrey Epstein sokak által irigyelt élete gyakran került reflektorfénybe, folyamatosan befolyásos emberek társaságában és legtöbbször fényűző partikon tűnt fel. A gazdag, jóképű, sármos fehér férfit látta benne mindenki, aki elegáns, és szintén irigylésre méltó, tökéletesnek tűnő élettársával, Ghislaine Maxwellel nagystílű életet éltek. Hatalmukkal és pénzükkel visszaélve tartották fenn magukról ezt a képet azért, hogy semmitől se kelljen tartaniuk, miközben több mint 20 éven át kislányok, fiatal nők ezreit hálózták be és aláztak meg, tartották őket függőségben, majd dobták őket el. Volt, akinek sikerült megszöknie, ám azután folyamatos menekülésben és rettegésben élt. Nem csak saját élvezetükre használták fel a lányokat, hanem prostitúcióra is kényszerítették őket, hogy ismert és kevésbé ismert nagyhatalmú “barátaik” kényükre-kedvükre szórakozhassanak. Arcok, megtört, de gyönyörű női arcok, személyes vallomások, fényképeken mosolygó vidám kislányok, a kiüresedett fényűzés képkockái, légifelvételek – a paradicsominak tűnő, mára üres szigetről, ahol kislányok, fiatal nők ezrei veszítették el álmaikat, és váltak testileg és lelkileg is kiszolgáltatottá – adják egymásnak a szót és közéjük ékelődve látjuk a kihallgatások képkockáin, ahogy Epstein arcán a pökhendiséget lassan felváltja a tehetetlen agresszió, és a lenéző, magabiztos félmosolyt a pengeszájú, visszafojtott düh. Ott vannak a filmben azok a cinkosok is, akik “csak” félrefordultak, azok a bűnrészesek is, akik részt vehettek a mocskos orgiákban. De szerencsére voltak olyan rendőrök, ügyvédek, FBI nyomozók is, akiket minden eszközzel és módszerrel megpróbáltak akadályozni munkájukban, akiket folyamatosan fenyegettek Epstein emberei, akiket magánnyomozók követtek, vagy egyszerűen csak feletteseik felsőbb utasításra lezárták a nyomozást. Bár egyszer kapott Epstein látszatbüntetést. 18 hónap luxus börtönt, ahonnan bármikor kijárhatott. Ám mindezek ellenére mégis voltak néhányan, akik nem adták fel, végig az áldozatok oldalán álltak, és életcéljukká vált Epstein bűnösségének bizonyítása. Megrázó és egyben felemelő a végkifejlethez közeledve az áldozatok arcán látni a felszabadult boldogságot, ami félelemmel és megtörtséggel vegyes, de mégis boldogság. Ezt akkor látjuk, amikor megtudják, hogy Epstein körül végül szorult a hurok, bíróság előtt kell felelnie, és ők is kiállhatnak igazságukért ország-világ előtt. Ám a sötét oldal ezt a boldogságot is képes szilánkjaira törni, hiszen végül a feloldozás esélyét jelentő tárgyalás elmarad. Epstein rejtélyes körülmények között öngyilkos lett, de nem zárható ki az idegenkezűség sem. Ám bárhogy is történt, Epstein, és még sokan mások, akiket magával ránthatott volna, valójában sosem feleltek tetteikért. Ám Lisa Bryan rendező, Joe Berlinger executive producer, valamint James Patterson, számos bestseller szerzője megtették azt, amit az igazságszolgáltatás nem tudott. Az áldozatok mégis megkapták a lehetőséget, hogy a nyilvánosság előtt, végre félelem nélkül elmondhassák igazukat. Miközben nézzük a sorozatot, hallgatva az áldozatok vallomásait, nem tudnak nem eszünkbe jutni a hazai bíróságok büntetési tételei a nők bántalmazásával és a pedofíliával kapcsolatos ügyekben. A film okozta szorongató érzés pedig nem oldódni, hanem erősödni kezd. Info: Filthy Rich - Jeffrey Epstein 4 részes dokumentum sorozat Netflix magyar felirattal