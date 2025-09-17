Az esettel összefüggésben négy embert letartóztattak. Donald Trump és felesége III. Károly vendégeként érkezett az Egyesült Királyságba kedden késő este, a brit király szerda délelőtt fogadja az amerikai elnököt a windsori kastélyban.
Az amerikai elnök azzal vádolja a Jeffrey Epstein születésnapi üdvözlőleveléről beszámoló amerikai lapot, hogy a Demokrata Párt virtuális szócsövévé vált, és szerinte évek óta tudatosan terjeszt róla, családjáról és vállalkozásairól valótlanságokat.
Demokrata képviselők hozták nyilvánosságra a korábban megszellőztetett a néhai pedofil üzletember ötvenedik születésnapjára írt, obszcén üdvözleteket is tartalmazó albumot.
Azzal a feltétellel ült le vallomást tenni, hogy ígéretet kap a mentességre további büntetőeljárások alól, amennyiben igazat mond.
Donald Trump úgy felhergelte híveit, hogy azok most is az iratok nyilvánosságra hozatalát követelik, pedig az árthat az elnöknek.
Erről tájékoztatták is az amerikai elnököt.
Sikerült több fényképen is azonosítani a börtönben meghalt szexragadozót.
A lap a néhai pedofil üzletember és a jelenlegi amerikai elnök kapcsolatáról írt egy leleplező cikket.
Legfőbb szövetségeseinél húzta ki a gyufát Donald Trump azzal, hogy adminisztrációja az ígéretek ellenére mégsem akart nyilvánosságra hozni új információt a pedofil üzletember, Jeffrey Epstein mocskos üzelmeiről. Pénteken aztán egy obszcén levél miatt az amerikai elnök villámgyorsan meggondolta magát.
Az iratokban olyan állítások is szerepet kapnak, amelyek szerint fenyegetések érték a Jeffrey Epstein ügyével foglalkozó Vanity Fairt, a lap főszerkesztőjének háza előtt pedig egy macska tetemét hagyták.
Ez még csak a kezdet, a későbbiekben jóval több ismert személy neve is megjelenhet az ügyben.
Maxwellre ezenkívül 750 ezer dolláros pénzbírságot is kiszabtak.
A Buckingham-palota csütörtök esti közleménye szerint a herceg a továbbiakban magánemberként kíván védekezni az ellene felhozott vádak ellen, és továbbra sem lát el közfeladatokat.
Ugyanakkor ez még nem a történet vége, ugyanis tovább folyik az ügy felderítése.
Nem ismert pontosan a brit pénzügyi hatóságok vizsgálatának eredménye, de Jes Staley a cég igazgatóságával közösen döntött a távozásról.
Amikor Melinda és Bill Gates bejelentették, hogy 27 évi házasság után válnak, minden jel arra utalt, hogy a világ egyik leggazdagabb házaspárja diszkréten megy szét. Azóta kiderült, hogy a Microsoft társalapítója sem ússza meg botrány nélkül: a Wall Street Journal értesülése nyomán arról számolt be a világsajtó, hogy a feleség már két éve ki akar szállni, amiért a férje túl sokat találkozott a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel.
Melinda Gates azután lépett kapcsolatba ügyvédeivel, hogy kiderült: férje és Jeffrey Epstein számos alkalommal találkozott.
A manhattani szövetségi ügyészség hat rendbeli vádat emelt Ghislaine Maxwell ellen.
A bűntársai most is azon dolgoznak, hogy eltüntessék a nyomokat.
A brit királyi család tagja nem emlékezik, hogy valaha is kiskorú lányokat ölelgetett volna, de inkább nem vállal több közfeladatot.
Nem ellenőrizték rendszeresen a rabot, ráadásul meghamisították az erről szóló jelentést.
A vádló 17 éves volt, amikor állítása szerint felkínálták az angol királynő fiának.
577 millió dolláros vagyonról és mintegy 56 millió dollárnyi készpénzről rendelkezett.
A kamerák szerint nem, a jegyzőkönyv szerint azonban félóránként ránéztek a kiskorúak megrontásával és emberkereskedelemmel vádolt milliárdosra.
A boncolás alapján sem tudták egyértelműen megállapítani az emberkereskedelem és kiskorúak megrontása vádja miatt korábban előzetesbe került Jeffrey Epstein halálának az okát.
Legalábbis a New York Times így tudja.
Korábban már próbálkozott, de akkor nem sikerült neki.