Miniszteri műtájékoztató

Jövő júliustól indulna a műanyag-, üveg- és fémdoboz-visszaváltás tesztidőszaka - derült ki Palkovics László hétfői sajtótájékoztatóján, ahová a kormányinfóhoz számos szakkérdést intéző lapunkat szokás szerint nem hívták meg.

Egyes egyszer használatos műanyagtermékek tilalma mellett jövő júliustól indul a műanyagpalackok, fémdobozok és üvegek visszaváltásának tesztidőszaka is - jelentette be többek között tegnapi, Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkárral közös sajtótájékoztatóján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A visszaváltás jövőbeni módszertanáról tapasztalataink szerint a piaci szereplők meglehetős visszafogott ismeretekkel rendelkeznek. Palkovics László az év elején kérdésünkre annyit említett, hogy a részletek kidolgozását a kereskedőktől várják. Ezen kívül tegnap sem szolgáltak sok újdonsággal. Idén júliustól indulna a Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatalának elnevezett hulladékhatóság, melynek egyik célja az illegális szemetelés megakadályozása. Magyarországon évente több mint 18,2 millió tonna hulladék keletkezik. Ebből 14,5 millió tonna az építési-bontási, ipari, mezőgazdasági és veszélyes hulladék. 3,8 millió tonna pedig a háztartási - hangzott el. A minisztérium képviselői - a részletek különösebb kibontása nélkül is - elkötelezettek a hulladék hasznosítása iránt. Boros Anita elismételte, hogy jövő júliustól betiltanak számos egyszer használatos műanyagterméket. Ilyenek például a tányérok, poharak és a 15-50 mikron közötti vastagságú szatyrok. A 15 mikron alatti, átlátszó zacskók viszont - eredeti terveikkel szemben - megmaradnak. Egyaránt üdvözölte e visszalépést Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára és Ribárszki Zsolt, a Dominis Pille-Fólia Kft. ügyvezetője is. Utóbbiak úgyszintén örömüknek adtak hangot azt illetően, hogy a tilalom az eredeti tervekhez képest fél évvel - az unió által engedélyezett legvégső határidőig - jövő júliusra tolódik. Az MTI-tudósítás tanúsága szerint a minisztériumi vezetők nem tértek ki a zöld szervezeteknek - így például a Greenpeace-nek - a vékony, átlátszó zacskók megtartása elleni határozott tiltakozására. Úgyszintén nem tudható, hogy az expandált polisztirolon kívüli poharakat eredeti terveiknek megfelelően betiltják-e. De nem véleményezték a hulladékszállítási koncessziók napokban kiszivárgott kiírási tervét sem. E kérdések feltételére ismételten nem akadt módunk. Bár a Népszava az utóbbi kormányinfókon is több, a témába vágó kérdést tett fel, tegnapi sajtótájékoztatójára az ITM lapunkat - szokás szerint - nem hívta meg és írásbeli kérdéseinkre sem válaszolnak.