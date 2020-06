Transzneműek: újabb levelet küldtek Brüsszelből

Janes Jansa nagy szerencséje, hogy az ellenzék egyelőre úgyszólván sehol sincs, rendkívül megosztott.

Szlovéniában a járvány legdrámaibb napjaiban az egekbe szökött a kormány, vagyis leginkább annak fő ereje, a jobboldali radikális-populista Szlovén Demokrata Párt (SDS) népszerűsége. Az SDS-hez közel álló (és Fidesz-hátterű) Nova24 televízió megbízásából május elején készült felmérés szerint Janez Jansa kormányfő pártja 30,6 százalékon állt. Két hete azonban már csak 22,7 százalékon. Azóta ugyanis Jansa , hűen politikai mentorához, Orbán Viktorhoz, példátlan támadást indított nem csak politikai ellenfelei, hanem az újságírók ellen is. A gyűlölet szítása nyomán Szlovéniában egyre megosztottabbá válik a társadalom. Az előző miniszterelnök, Marjan Sarec tapasztalatlanságának köszönhette, hogy le kellett mondania és Jansát nevezték ki az új kabinet élére. Sarec előrehozott választást akart kicsikarni, abban a reményben, hogy pártja nagy győzelmet arat. Azzal azonban nem számolt, hogy a koalíciós partnerek inkább támogatják Jansa miniszterelnökké való kinevezését, mintsem az idő előtti voksolást, amivel sok képviselő elvesztette volna a mandátumát. A társadalom jelentős része azonban mostanra megelégelte a gyűlölködésre, mások megalázására építő politikát. Öt hete kerékpáros tüntetéseket tartanak Jansa, a korrupció és a hatalommal való visszaélés ellen. A megmozdulásokon egyre többen vesznek részt, már tízezer feletti a szelíd kerékpárosok száma. Jansa a Twitteren Donald Trumpot idéző stílusban ócsárolta az ellene tüntetőket. Menekültpárti milicista hordának nevezte a résztvevőket, egyúttal azt állította, a tüntetéseket a szlovén közmédia szervezte a 24ur nevű internetes portállal karöltve. Ezt követően beindult a miniszterelnök internetes hadserege. A cél ugyanaz, mint más államokban: kirekeszteni a másként gondolkodókat. A z újságírók, elsőként is a legendás szabadelvű hetilap, a Mladina és az értelmiségiek mellett miniszterelnök ellenségei közé tartozik a Spar áruházlánc is, amely Jansa szerint egyik angol nyelvű reklámjával megsérti a szlovén alkotmányt – írta az Express című horvát lap. Jansa nagy szerencséje, hogy az ellenzék egyelőre úgyszólván sehol sincs, rendkívül megosztott. Marjan Sarec pártja 12-15 százalékra „küzdötte le” magát, a többiek a tíz százalékot sem érik el és nincs a soraikban igazán karizmatikus személyiség. Ezt az űrt töltheti be Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, aki a hírek szerint kacérkodik azzal, hogy a politikában folytatja pályafutását. Ez is lehet az oka annak, hogy máris céltáblává vált. Ceferin bírálta a kormányt az újságírókkal és az igazságszolgáltatással szembeni támadások miatt, illetve „szánalmas retorikájáért”. Jansa előszeretettel nevezi kommunistáknak az újságírókat. Kínos lehetett számára, hogy a szlovén parlament volt elnöke, Milan Brglez a Twitteren egy 1975-ben készült felvételt tett közzé az akkor 16 éves Jansáról, akinek a sapkáján vörös csillag virított. Jansa szerint hamisítványról van szó, bár azt nem tagadhatta, hogy sokáig az állampárt tagja volt. Az adok-kapok egyre bizarrabb fordulatokat hoz. A kormányfő Ceferint tette felelőssé a járvány gyors terjedéséért, mert a labdarúgó Bajnokok Ligája és az Európa-liga találkozóit a koronavírus európai megjelenése után is nézők előtt játszották le. Zan Mahnic nemzetbiztonsági tanácsadó pedig nem kevesebbet állított, miszerint Ceferin Kínát segíti az EU-val és a NATO-val szembeni "hibrid háborúban”. Mindezt arra alapozta, hogy Ceferin barátja, az Alibaba-alapító Jack Ma segítségével szerzett Szlovéniának egészségügyi védőfelszerelést.