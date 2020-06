Először állt bíróság elé a George Floydot megfojtó rendőr

A bíróság elé álló antirasszista afroamerikai férfi áldozata szintén fekete volt.

Vádat emeltek hétfőn a 77 éves David Dorn nyugalmazott afroamerikai rendőrt az Egyesült Államokban meggyilkoló 24 éves, szintén fekete Stephan Cannon ellen. A Missouri államban található St. Louisban a rasszizmus és a rendőri brutalitás elleni helyi tüntetéseket követően vandálok és fosztogatók nyomultak be június 2-án egy ékszerboltba, ahol a városi rendőrség főkapitányát agyonlőtték. Az idős férfi az üzlet tulajdonosának barátja volt, és gyakran tért be hozzá.



Az ügyben vasárnap tartóztatták le a fiatal tüntetőt, akit elsőfokú gyilkossággal, rablással, betöréssel, tűzfegyver jogtalan birtoklásával és fegyveres bűncselekménnyel vádolnak.

St. Louis-ban egyébként aznap még négy rendőrt lőttek meg, és közel hatvan üzletet raboltak ki. A rendőrség is rálőtt egy fosztogatóra, aki az egyenruhások szerint rájuk lőtt. Dorn halála sokakat megrázott. Az ötgyerekes és tíz unokának örvendő férfi harminc éven keresztül szolgált St. Louis rendőrségén. Donald Trump amerikai elnök is együttérzését fejezte ki a családnak, azt írva, hogy a köztiszteletben álló rendőrtisztet „hitvány fosztogatók” gyilkolták meg. Az ABC televízió szerint a támadásról készült videó látható volt a Facebookon is, de azóta eltávolították onnan. Az Egyesült Államokban május 26. óta tartanak a nem egyszer erőszakba torkolló tüntetések, mivel az előző nap Minneapolisban a durva rendőri intézkedés következtében meghalt a 46 éves afroamerikai George Floyd. A négy rendőrt azóta elbocsátották, és vádat is emeltek ellenük.

Washingtonban hétfő délelőtt a kongresszus demokrata párti törvényhozói néma csöndben, térdre ereszkedve emlékeztek meg George Floyd haláláról.

A megemlékezés 8 perc 46 másodpercig tartott, pontosan annyi ideig, ameddig Derek Chauvin, a Minneapolisban intézkedő rendőr Floyd nyakán térdelt, előidézve ezzel a halálát. A demokraták törvényjavaslat előterjesztésére is készülnek az amerikai rendőri gyakorlat megreformálása érdekében. Ennek keretében például betiltatnák a fojtófogás alkalmazását, illetve előírnák a helyi rendőrségeknek a pontos adatszolgáltatást a rendőri erőszakról.