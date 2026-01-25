Lángoló üzletek és nagyon sok könnygáz a minneapolisi tüntetéseken

Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt egy fekete férfi, amiről a videó bejárta az egész világot. George Floydra rendőrt hívtak, mert a gyanú szerint hamis pénzzel fizetett, a rendőrök letartóztatták, elmondásuk szerint valamilyen szer hatása alatt állt és ellenállt az intézkedésnek. A videón az látszik, hogy a férfi a földön fekszik, egy fehér rendőr, Derek Chauvin pedig a nyakán térdel hét percen keresztül, Floyd közben többször szól, hogy nem kap levegőt. A kórházban halt meg. Szerda estére eldurvultak a tüntetések.