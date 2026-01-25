Donald Trump és Stephen Miller elnöki kabinetfőnök-helyettes az ICE helyett inkább a demokrata párti politikusokat hibáztatta.
Autójukból kirángatott, otthonukban fegyverrel lerohant polgárok, szétszakított családok – a Trump-kormányzat több mint 3000 szövetségi ügynököt vezényelt Minneapolisba, hogy eddigi legnagyobb razziájuk során az engedély nélküli bevándorlókat begyűjtsék, majd deportálják.
Az amerikai szövetségi bevándorlási hatóság razziái szervezett ellenállást váltanak ki a Minneapolis-St.Paul lakóinak körében. Két embert már lelőttek a hatóság ügynökei, Trump elnök pedig még radikálisabb beavatkozást fontolgat a civil tiltakozás leverésére.
Az amerikai elnök bevetné az 1807-es úgynevezett „felkelésellenes törvényt”.
A város demokrata párti polgármestere a tüntetések békés jellegének megőrzésére szólított fel, máskülönben beleesnek a Donald Trump által állított csapdába.
Donald Trump "szörnyűnek" nevezte a történteket, és azt írta, hogy a nő "professzionális agitátor" volt, aki autójával "erőszakosan, akaratlagosan és gonosz módon" el akart ütni egy bevándorlási tisztet.
A diákok éppen misén ültek, amikor a támadó az ablakon keresztül tüzet nyitott rájuk. Robin Westman ámokfutását katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják.
A történteket követően vasárnap este több száz fős, feldühödött tömeg kezdett tiltakozni a rendőrkapitányság épületénél.
Hetek óta forrong Amerika a George Floyd halála miatt kirobbant tüntetéshullámtól, amibe a rendőrség kezd beleremegni. A New Jersey-i Camdent megreformálta a rendvédelmi szervet, ami most jó példát jelenthet.
Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt egy fekete férfi, amiről a videó bejárta az egész világot. George Floydra rendőrt hívtak, mert a gyanú szerint hamis pénzzel fizetett, a rendőrök letartóztatták, elmondásuk szerint valamilyen szer hatása alatt állt és ellenállt az intézkedésnek. A videón az látszik, hogy a férfi a földön fekszik, egy fehér rendőr, Derek Chauvin pedig a nyakán térdel hét percen keresztül, Floyd közben többször szól, hogy nem kap levegőt. A kórházban halt meg. Szerda estére eldurvultak a tüntetések.