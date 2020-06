Súlyos betegséget is jelezhet a zsibbadás

Ártalmatlan okai is lehetnek a végtagok bizsergésének, de ha visszatérően jelentkezik, célszerű orvoshoz fordulni.

Elzsibbadhat az alkar, ha ütés, nyomás éri a könyökideget. Ha azonban a bizsergés és akár érzéskiesés is többször vagy tartósan jelentkezik, komolyabb dolog is állhat a háttérben – mondta Jakab Gábor , a Neurológiai Központ neurológusa.

Mérgezés, fertőzés, becsípődés vagy egyéb ok következtében is károsodhatnak úgy az idegek, hogy a végtagok zsibbadni, bizseregni kezdenek. Vérkeringési zavarok: érszűkület vagy perifériás-artériás betegség is kiválthatja. Gyakori, hogy cukorbetegség, autoimmun betegségek vagy alkoholizmus miatt alakul ki zsibbadást okozó idegkárosodás és a niacin, vagyis nikotinsav, de a B3-, a B1- és a B12-vitamin hiánya is okozhatja a panaszokat. Olyan betegségek is állhatnak a háttérben, mint a pajzsmirigy alulműködés, daganatos betegségek, sclerosis multiplex (SM) vagy a Parkinson-kór, ahogy az idegrendszert is érintő vírusos (például övsömör) és bakteriális betegségek (például Lyme-kór) is, de lehet gyógyszer mellékhatása, nyugtalan láb, hiperventillációs szindróma és pszichés oka is – sorolta a szakorvos.

A végtagok zsibbadásának lehet oka olyan idegsérülés, ami hosszabb távon neuropátiát okoz, de akár perifériás neuropátia is kialakulhat. Utóbbi esetén a központi idegrendszeren kívüli idegrostok károsodása miatt nem megfelelő a kommunikáció az idegrendszer és az egyes testrészek közt. Erre akkor kell gyanakodni, ha a végtagokban zsibbadás, bizsergés jelentkezik, érzéskiesés tapasztalható, azaz az érintett nem vagy csak kevésbé érzi a fájdalmat, a hőt egy testrészén. Ritkábban az is előfordul, hogy a karokban, lábakban olyasmit érez, ami valójában nem létezik. Ha az idegek tovább károsodnak, izomgyengeség is társulhat a tünetekhez, ami a betegség előrehaladott állapotában akár izomsorvadássá is fajulhat. Ezt nem érdemes megvárni, célszerű már az első tüneteknél orvoshoz fordulni.

„Az okot a tünetből kiindulva kell megkeresni" – mondta Jakab Gábor. A panasz akkor szüntethető meg, ha az alapbetegség gyógyítható. A perifériás neuropátiát azonban tünetileg is lehet kezelni. Ennek egyik legfontosabb eszköze a torna, az izmok folyamatos erősítése. Az idegek ugyan regenerálódhatnak, de a neuropátia általában inkább csak karbantartható, a romlás lassítható vagy megállítható.