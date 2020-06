Véget vetne a bicskás buliknak a Jobbik

A bíróság szerint ha valaki egy tüntetésen felszólal a kormánnyal szemben, akkor tűrnie kell, hogy a százmilliárdokból működő kormánysajtó gyalázza, sértegesse.

Felmentette a Fővárosi Központi Kerületi Bíróság Bayer Zsolt kormánypárti publicistát az ellene becsületsértésért indított perben. Az eljárást Nagy Blanka indította. 2018 decemberében a túlóratörvény miatti tüntetésen az akkor érettségi előtt álló lány is felszólalt a Fidesz politikája ellen, egy fertőző járványhoz hasonlítva a kormánypártot, amely lerabolja az országot. Bayer Zsolt az Echo TV-n „szerencsétlen nyomorult rohadt kis prolinak” és „igazi kretén barom állatnak nevezte” a fiatal lányt, majd a kormánypárti médiában lejárató kampány indult. A propagandasajtóban többek között olyan, valótlan tartalmú cikkek jelentek meg, hogy Nagy Blanka bukásra áll és lehet, hogy le sem fog érettségizni. A lány a bíróságon elmondta, hogy odahaza, Kiskunfélegyházán gyakorlatilag kiközösítették a gimnáziumból, volt olyan pedagógus, aki közölte, nem akar egy tablón szerepelni a diáktüntetővel. Elhatárolódott tőle saját alma matere is, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium. Bayer az utolsó szó jogán Nagy Blankához fordulva kifejtette, az „nem megy”, hogy valaki felszólal egy tüntetésen, majd utána fürdik a népszerűségben, a kormánykritikus média dicséretében, majd „pityeregni kezd”, ha bírálatot kap, hasonló stílusban, mint amit ő használt korábban. – Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten! – jelentette ki Bayer. „Ha valakit megalázok, akkor abban mi a vita? Ha te kiállsz elmondani a véleményedet, akkor rólad már bármit mondhatnak?” – tette fel a kérdést Litresits András, Nagy Blanka ügyvédje. Szerinte Bayer a showműsorában nem a kritizált kormánydöntésekre reagált, semmilyen módon nem a közügyek megvitatására törekedett. Lényegében annyi történt, hogy „na, volt itt egy bátor gimnazista, hát járassuk le főműsoridőben”. A bíróság szerint azzal, ha valaki kiáll a nyilvánosság elé, és elmond egy beszédet, a közélet aktív szereplőjévé válik, és innentől kezdve tűrnie kell a „kritikát”. Bayer Zsolt mondatai pedig beleférnek a vélemény nyilvánítás szabadságába, és nem valósítottak meg becsületsértést. A Bayer Zsolt ellen indított eljárásban először a Fővárosi Központi Kerületi Bíróság első körben elutasította Nagy Blanka keresetét, kimondva: Nagy Blanka közszereplőként tűrni köteles a bírálatot. Ezt a döntést a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette és új eljárásra kötelezte a bíróságot, ám most ismét felmentették Bayert. A döntéssel szemben Nagy Blanka fellebbezni fog. A lejárató kampányra válaszul Nagy Blanka ugyanakkor pereket indított a kormánymédiával szemben. Az Origót, a Lokált, a Ripostot és a Figyelőt is elmarasztalták hamis állításaik miatt.