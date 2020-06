Még 20 milliárd kellene a Lánchídra

Az egységes taxitarifa eltörlésére kevés érvet lát a főpolgármester, de a gellérthegyi sikló megépítését támogatandónak tartja.

Nem készülünk utakat felújítani Londonban – jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester arra a felvetésre válaszul, hogy az idei fővárosi útfelújítási tervbe azért került be a XII. kerületi Szarvas Gábor út, mivel ott áll Bajnai Gordon volt államfő villája. Karácsony leszögezte: az idei fővárosi útfelújításokról kizárólag szakmai és nem politikai szempontok szerint döntöttek. S már csak azért is furcsállja a felvetést, miszerint Bajnai Gordon jelenleg Londonban él. A holnapi belügyminisztériumi egyeztetésre készült javaslatcsomagban egyébként a városvezetés éppen azért lobbizik a gépjárműadót érintő kormányzati elvonás megszüntetése mellett, mivel az autósokat sújtó adók közül éppen ez a leginkább címkézhető. A kerületek ugyanis más települési önkormányzatokhoz hasonlatosan eddig ebből töltötték fel az útfelújítási alapjaikat. A főváros ebből az adóbevételből nem részesül. Karácsony ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az adó korábban is az önkormányzatoknál maradó része továbbra is helyben maradjon, hiszen ezt amúgy is az önkormányzatok szedik be, másrészt, ha ettől is elesnek a települések, akkor nem lesz miből karbantartani az utakat. Karácsony ugyanakkor úgy vélte, hogy sok jel mutat abba az irányba, hogy holnap nem tárgyalásra hívja az önkormányzati szövetségek vezetőit a kormány, hanem ítélethozatalra. A főpolgármester számára teljesen egyértelmű, hogy a jövő évi költségvetés valójában egy újabb súlyos megszorítócsomag az önkormányzatok és rajtuk keresztül a lakosság számára. Teszi ezt a kormány annak ellenére, hogy az önkormányzatok jelentős részt vállaltak a járványügyi védekezésben. A főváros és a kerületek is jelentős összeget áldoztak saját bevételükből erre a célra. Az is nyilvánvaló az ellenzéki városvezető számára, hogy a kormány egészen a ciklus végéig fenn kívánja tartani a meghirdetett elvonások rendszerét. Ha ez így lesz, akkor Budapest számára csak egy kérdés marad: melyik évben megy csődbe? A legsúlyosabb megszorítási tételek közé tartozik a szolidaritási adó, amelynek összege négyszeresére emelkedik, jövőre 25 milliárddal kell többet fizetni, mint idén. Milyen szolidaritás az, hogy akkor veszünk el Budapesttől milliárdokat, amikor egyedül a közösségi közlekedésből származó jegyárbevétel 20-30 milliárddal eshet vissza? A BKV teljes kapacitással üzemel és a hármas metró vonalán többen utaznak, mint a MÁV összes vonalán – berzenkedett Karácsony, aki holnap arra kéri a kormányt, hogy ezt a bevételkiesést teljes egészében kompenzálja. A főváros nem támogatja az óriásplakátokra kivethető építményadó eltörlését sem, hiszen ez részben újabb kieső bevétel, másrészt fontos településkép védelmi eszköz is. Karácsony Gergely szerint végtelenül igazságtalan lenne, ha Budapest nem részesülne abból egymilliárd euróból, amit az Európai Unió a járvány nyomán kialakuló gazdasági és szociális válság kezelésére ad. A holnapi tárgyaláson azt javasolja a kormánynak, hogy az elosztásba vonják be a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat, míg az egész ország számára biztosított uniós források elosztásába az ország valamennyi érintett településének választott vezetőit. Karácsony felhívja a figyelmet, hogy ezzel csak az uniós alapelvek betartását kérik az Orbán-kabinettől. Orbán Viktor az önkormányzati választások után azt mondta, hogy minden korábbi döntés érvényben marad. A szavát adta rá. Ehhez képest a kukaholding 3,6 milliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek. De nem kapták meg a Pannon Parkra ígért több mint 3 milliárdot sem, az új buszok vásárlására adott 3,2 milliárdot pedig csak jövőre fizetné ki a kormány. Karácsony szerint a kormány becsületének megőrzése érdekében fontos lenne, ha ezeket orvosolnák. A főpolgármester bízik benne, hogy a költségvetés július elejére tervezett végszavazása előtt sikerül meggyőzni a kormányt arról, hogy az elvonások érvényesítésével a polgárok ellenségévé teszik magukat. A Lánchíd felújításához még 20 milliárdra lenne szükség – jelentette ki kérdésre válaszolva Karácsony Gergely, majd hozzátette: bíznak benne, hogy erről tárgyalhatnak a kormánnyal. Üdvözölte a kabinetnek a Citadella felújítására vonatkozó terveit. Úgy vélte, hogy a Népszava által korábban megírt gellérthegyi sikló építése mellett sok érv szól, de a részletek még kidolgozásra várnak, erről is egyeztetnének a projektcéggel és a kormánnyal. Azt viszont fontosnak tartaná, hogy a sikló megépülése után kitiltsák a turistabuszokat a város egyik legszebb panorámáját nyújtó területről. Arra viszont kevés érvet lát, hogy az egységes taxitarifát eltöröljék, bár meg fogják hallgatni a taxisok érveit.