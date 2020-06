Két éves csúszásban, dupla áron a Blaha Lujza tér felújítása

Pára- és vízjátékokat, a jelenleginél csaknem háromszor több fát, az egykor itt álló Nemzeti Színházat idéző kulturális célú épületet és egy kávézó építését tervezték a megújuló Blaha Lujza téren. A három évvel ezelőtt beharangozott tervbe később bekerült az aluljárók rekonstrukciója és több forgalmi változás is. Akadt néhány meghökkentő ötlet is: a Rákóczi út jelenleg aszfaltozott középszigetébe ideiglenesen fákat ültettek volna, előkészítve ezzel a belvárosi főút későbbi átalakítását. A tervek azóta többször is változtak. Ennek a zöldsávnak a helyére például a Népszava információi szerint most inkább autóbuszmegállót tennének, miközben az út 2x2 sávosra szűkülne a jelenlegi három helyett. Új kérésekkel állt elő a hírek szerint a kerület is. De a projekt lebonyolításával megbízott BKK is módosítana. A sorozatos egyeztetések pedig viszik az időt. Holott már a tavalyi önkormányzati választások előtt is erős csúszásban volt a beruházás. A Blaha Lujza tér átépítéséről 2017 nyár elején döntött a Fővárosi Közgyűlés. Tarlós István korábbi főpolgármester és Kocsis Máté, akkor még Józsefváros polgármestereként 2018 őszi munkakezdéssel és 2019 nyári átadással számolt. A költségeket akkor 1,8 milliárd forintra becsülték, amelyhez a kormány 1 milliárd forintot ígért. A támogatási szerződést azonban csak 2019 áprilisában írták alá. Májusban meg is érkezett a pénz, addigra elkészültek a kiviteli tervek, míg az engedélyek beszerzését és a tenderdokumentációt június végére várták. A tavaly májusi közgyűlésen abban bíztak, hogy 2019 őszére le tudják bonyolítani a kivitelezői közbeszerzést és megkezdődhet a munka. A beruházás becsült költsége akkor már megközelítette a 4 milliárd forintot, igaz, ebbe a Blaha Lujza tér átépítése mellett az aluljáró és a Somogyi Béla utca felújítását is belevették. Csakhogy közben elszálltak az építőipari árak és a projekt költségeit már az emelt büdzsé se fedezi. A főváros, a kerület és a BKK az év elejétől egyeztet. A költségek optimalizálása mellett felmerült több, a tér élhetőségét növelő változtatási ötlet is, például még nagyobb zöldfelületek, kerékpárút a szélső forgalmi sávok helyett. De vita dúl a Népszínház utcai villamos sorsáról is. A tervdokumentáció azonban kész, minden változtatás további csúszást eredményez. Az új város- és kerületvezetés tavaszra kivitelezői tender hirdetését tervezte, de ez egyelőre nem történt meg. Az idő pedig vészesen fogy. A csúszás okairól BKK-t és a főváros is kérdeztük, de lapzártánkig nem kaptunk választ. Az állami támogatás felhasználásának határideje - 2020. december 31-e - vészesen közeledik. Ha addig nem zajlik le a beruházás, illetve nem módosítják a támogatási szerződést, akkor a fővárosnak vissza kell fizetnie a projektre kapott egymilliárd forintot. Ez pedig aligha jönne jól a sűrűsödő kormányzati elvonások közepette.