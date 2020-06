Parlament előtt: feltételesen se szabadulhassanak előbb a gyilkosok és más súlyos bűncselekmények elkövetői

Az igazságügyi miniszter szerint a törvénymódosítási csomag fő célja a győri kettős gyermekgyilkossághoz hasonló esetek megelőzése.

Benyújtotta a parlamentnek kedden éjjel a feltételes szabadságra bocsátás szigorítását célzó törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A több törvényt is érintő módosítási csomag előadója, Varga Judit. Az igazságügyi miniszter a távirati irodának elmondta: ha a parlament elfogadja, a jogszabály az emberi élet szándékos kioltásával járó bűncselekmények miatt határozott tartamú szabadságvesztésre ítéltek esetében kivétel nélkül kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Az emberölés mellett egyébként más súlyos bűncselekmények, így például népirtás, emberiesség elleni bűncselekmény, apartheid, fogolyzendülés, terrorcselekmény elkövetőire is vonatkozik. Továbbá mindazokra is:



„Akiket a hozzátartozója sérelmére elkövetett, nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.”

Az igazságügyi miniszter a távirati irodának elmondta: a kormány célja, hogy a győri kettős gyermekgyilkossághoz hasonló tragikus eseteket megelőzze. – Szeretnénk, ha soha többet nem lenne emiatt hasonló tragédia, ezért szeretnénk szigorítani a törvényen, a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek szigorításával – fogalmazott Varga Judit. Mint arról a Népszava is beszámolt 2019. december 15-én két gyermek – egy 13 éves lány és egy 10 éves fiú – holttestét találták meg a rendőrök Győrben. Halálukat apjuk okozta, aki a bűncselekményt követően felakasztotta magát.



A kicsik láthatásra érkeztek az apához, aki nem sokkal a tragédia előtt szabadult a börtönből, a gyermekek anyjára pedig korábban kalapáccsal és késsel támadt rá, miközben az aludt.

A megrázó tragédiát követően rendelt el az ügyben kormányzati vizsgálatot az igazságügyi miniszter. Mint az a parlament honlapján olvasható javaslatból kiderül: a büntető törvénykönyv mellett további szigorítások várhatók a büntetések végrehajtásáról szóló jogszabályban a kisebb súlyú, de erőszakos bűncselekményeknél is, például a felfüggesztett szabadságvesztés mellett is elrendelhető pártfogó felügyelet vagy az áldozatoktól való távolságtartás. Módosulhat az egészségügyi törvény is, és a pszichiátriai gyógykezelés a korábbinál szélesebb körben írhatják majd elő.