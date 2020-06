A kémek köztünk vannak

A művészetekkel is foglalkoznak a horvát közszolgálati televízióban, a járvány után. Sőt, az emberek nagy érdeklődést tanúsítanak a programok, kiállítások iránt.

Horvátországban a televíziók műsorstruktúrája visszatért a vírus előtti időkre, ami nem is csoda, hiszen az országban már alig regisztrálnak új megbetegedéseket, s Európában elsők között jelezte, fogadja a külföldi turistákat. Ugyanakkor akadnak még jelek, amelyek a járvány időszakára emlékeztetnek. A televíziókban a jobb felső sarokban továbbra is ott figyelmeztet a felirat: „Viselkedjünk felelősségteljesen”. A zágrábi közszolgálati televízió harmadik programja, a HRT 3 pedig, legalábbis délelőtt és kora délután, megmaradt iskolatévének. A járvány tombolása idején a HRT háromegyedórás esti híradójának kilencven százalékát a Covid-19 uralta, főként az egyes megyékből érkezett riportokkal töltötték meg a programot. A járvány azonban már május közepe óta nem dominálja a „Dnevniket”, amit az is magyaráz, hogy az ország egyik pillanatról a másikra választási kampányban találta magát: július elején rendezik meg az idő előtti voksolást. A HRT nem annyira elfogult, mint például a szerb közszolgálati média, az RTS, de azért itt is éreztetik azt, ki is az úr a háznál: a kormánypártot, a HDZ-t sosem tüntetik fel rossz színben. Ám így is van lehetőség arra, hogy az emberek független híradásokat nézzenek: az RTL 1 és a számos balkáni televíziót felvásárolt United Group tulajdonában lévő Nova TV is szolgáltat híreket az ellenzékről. De ne legyünk nagyon igazságtalanok a HRT-vel szemben, a magyar MTV-hez képest például sokkal nyitottabb az ellenzéki pártok felé. Múlt szerdán a kormányon kívüli tömörülések is részletesen kifejthették programjukat az esténként 10 órakor jelentkező Nyíltan című vitaműsorban. A HRT egyébként öt csatornával rendelkezik, a legtöbb információs műsort az egyes csatorna sugározza. A HRT 2 leginkább kereskedelmi csatornához hasonlítható sok külföldi sorozattal, sportközvetítésekkel. Kultúrával a HRT 3 foglalkozik a legtöbbet. Naponta e csatornán ismétlik két alkalommal is (mindkétszer kora hajnalban) a HRT 1 késő esti tízperces kulturális híradóját. A járvány alatt a műsort nehéz lehetett megtölteni tartalommal, most azonban egyre több múzeum válik újra látogathatóvá, amiről rendszeresen beszámolnak. széken például akkora érdeklődés kísérte múlt héten az új képtár megnyitását, amelyet kizárólag a horvát festő, a városban született Julije Knifer műveinek szentelnek, hogy sokan a bejáraton kívül rekedtek. Ez is azt jelzi, hogy a karantén időszaka után az emberek mennyire ki vannak éhezve a kultúrára, a művészetekre. Egy másik programban beszámoltak arról, hogy a kulturális minisztérium 6,7 millió kuna egyszeri támogatást bocsájt a bajba jutott független művészek rendelkezésére. Az RTL 1-en, kereskedelmi televízió lévén, többségben vannak a külföldi sorozatok, a német Cobra 11 például ismétlésekkel együtt naponta négyszer is jelentkezik. A saját készítésű műsorok szórakoztató jellegűek, sokan nézik vetélkedőit (így a Szerencsekerék, illetve 10 kérdés címűt), de itt látható a Szuperpár nevű reality, amelyben híres házaspárok vetélkednek egymással. A híradó mellett népes az RTL Direkt nevű, esténként jelentkező műsor tábora, amely a kényszerű száműzetés után május végén térhetett vissza a zágrábi stúdióba. Zoran Sprajc egyedi stílusában kendőzetlenül beszél a korrupt politikusokról. Nem véletlenül tartanak a műsortól a HDZ politikusai. Múlt héten például azt ecsetelték, hogy a gazdaság visszaesése jóval magasabb annál, mint amit a kormánypárt jövendölt, illetve az egészségügyben katasztrofális helyzet alakult ki, mert egyes műtétekre egy évet kell várni.