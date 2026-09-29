Kásler Miklós vizsgálatot rendelt el az Operettszínház zaklatási ügyében

A főigazgató kedden azt nyilatkozta, hogy külső szakemberekkel kivizsgáltatta az ügyet, és a vizsgálat nem igazolta az állításokat. Csakhogy az egyik áldozat erről nem is értesült, az ügyvezetőnek pedig mégis távoznia kellett.