Egyben belső vizsgálatot rendelt el a napvilágot látott információk miatt.
A Budapesti Operettszínház az évi egy, saját forrásaiból finanszírozott bemutatója kivételével minden további előadásának a bemutatóig terjedő kiadásait sikeres pályázatok eredményeként nyerte el - hangsúlyozta.
Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter döntését szerda este jelentették be.
A főigazgató kedden azt nyilatkozta, hogy külső szakemberekkel kivizsgáltatta az ügyet, és a vizsgálat nem igazolta az állításokat. Csakhogy az egyik áldozat erről nem is értesült, az ügyvezetőnek pedig mégis távoznia kellett.
Az Operettszínház meghirdette következő évadát, kérdésekre azonban nem volt lehetőség, így a zaklatási ügyről nem esett szó.