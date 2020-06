Karácsony golyó és kötél általi halálról beszélt a kormányzati egyeztetések kapcsán

A szakemberek a járvány visszahúzódása után kifejezetten erős szezont vizionálnak a Balatonnál, hiszen sokan, akik korábban külföldre utaztak a szabadságuk alatt, az idén óvatosságból inkább idehaza maradnak, emiatt megnőhet a belföldi vendégszám a tóparton. A koronavírus miatt azonban az elmúlt évekhez képest a szállásadóknak is változtatniuk kell a megszokott protokollon. A szállodák esetében kisebb gondot jelent a folyamatos takarítás és fertőtlenítés, hiszen erre külön személyzetet alkalmaznak, ám a néhány szobát, teljes házat kiadóknak erre nincs lehetőségük. - Eddig heti turnusokban, szombattól-szombatig adtam ki a házat – mondta a Balatonmáriafürdőn nyaraltató Herczeg Miklós. – Valamivel több, mint 70 négyzetméter, két és fél szoba, hall, mellékhelyiségek. A vendégeknek délelőtt tízig kellett elmenniük, kettőtől lehetett elfoglalni a szállást, közben a családdal szépen ki tudtunk takarítani. Ám az idén ez nem lesz elég, fertőtleníteni kell mindent, amire viszont négy óra nem elég - magyarázta. Herczeg Miklós szerint vagy fel kell adniuk, hogy heti turnusokban gondolkodnak, vagy csak minden második héten tudják kiadni a házat, ami viszont komoly bevételkiesés. Mivel a szálláskiadás csak mellékjövedelem számukra, a napi munkájuk mellett nem fér bele, hogy bizonytalan időközönként, akár egy-két naponta, ahogyan új vendég érkezik, járjanak a nyaralóhoz. - Eddig szerencsések voltunk, jellemzően egész nyáron folyamatosan voltak vendégeink, hiszen kifejezetten jó helyen fekszik a nyaraló – jelentette ki. A tavalyi árakon, négy vendéggel számolva heti 150 ezer forinttól esünk el, ha üresen áll. Akadna ugyan másik megoldás is: a járványhelyzetben megannyi cég kínál profi, jellemzően ózonos fertőtlenítést, mellyel cirka két óra alatt vírusmentessé tehető egy ház. - Egy ekkora nyaralónál, mint a mienk, ez alsó hangon is 80-90 ezer forint – állította. – Egy 30 négyzetméternél kisebb helyiségért, amiből nálunk hét akad, úgy 25-30 ezret kérnek el, de ha úgy veszem, hogy kettőt-kettőt összenyitva meg tudnak csinálni, akkor is drága. Elviszi a heti bevétel több mint felét. A balatonfenyvesi Kocsárdi Péter szerint a járvány visszavonulása miatt nem lenne ugyan szükség különleges takarításra, de a vendégek miatt rákényszerülnek. - A felmérések szerint amúgy is óvatosak a Balatonra utazók, kerülni akarják a zsúfolt helyeket, s sokan, akik eddig szállodába mentek, most inkább magánszállást keresnek, ahol jobban el tudnak különülni – mondta. – Nekem eddig két foglalásom van június 15. utánra, mindkettőnél feltétel volt, hogy legyenek fertőtlenítőszerek, illetve gumikesztyű, különben nem jönnek. Az egyik ráadásul napi takarítást akart, s csak nehezen értette meg, hogy erre nincs kapacitás, ez nem szálloda. Szabó Károly évtizedek óta ad ki szobákat Siófokon, s úgy vélte, az idei nyár teljesen más lesz, mint a korábbiak. - Tudomásul kell venni, hogy a vendégeknek most nemcsak az elhelyezkedés és az ár számít, hanem az egészségügyi biztonságuk is – jelentette ki. – Nem véletlen, hogy sok család inkább kivesz egymaga egy olyan házat, ahol korábban egyszerre két társaság is elfért, mert nem akar idegenekkel közösködni, inkább többet fizet. Át kell gondolni a turnusokat is, s vállalni kell olyan plusz szolgáltatást, például adott esetben a napi fertőtlenítést, amit a vendégek akarnak. Az tényleg problémát jelent, hogy ilyen munkára, még ha lenne is rá anyagi keret, nem lehet embert találni, mert nem tud konkrétumot mondani az ember, mikor kell jönni takarítani, hanem ad hoc jelleggel, ráadásul akkor azonnal kell. Családon belül kell megoldást keresni - vélekedett Kocsárdi Péter –, ami főleg az idős, hetven feletti szobakiadóknak komoly problémát okozhat: kevés a segítségük, ráadásul jóval kevesebb a vendégük, így plusz embert sem tudnak felvenni. Nekik komoly érvágás lesz az idei nyár, sokuknak alig lesz bevételük, pedig nekik sokszor tényleg téli nyugdíjkiegészítésnek, szinte kenyérre kell.

Kötelező szabadstrandokat akar a DK Törvénymódosítást kezdeményez a Demokratikus Koalíció (DK), hogy minden balatoni településnek ki kelljen jelölnie szabadstrandot - jelentette be Arató Gergely a hét végén. A párt frakcióvezető-helyettese szerint a koronavírus-járvány sok családot hozott nehéz gazdasági helyzetbe, így nekik a korábbi éveknél is nehezebb lesz eljutnia a Balatonra, ahol már tavaly is cirka 300 ezer forintba került egy minden luxust nélkülöző egy hetes nyaralás egy négyszemélyes család számára. Arató állította, tízből csak négy család engedheti meg magának a balatoni nyaralást, főleg azok után, hogy az uniós pénzből történt felújítások után az önkormányzatok egyre több szabadstrandot minősítettek át fizetőssé, a strandbelépők ára pedig folyamatosan emelkedett az elmúlt években. A csodalatosbalaton.hu gyűjtése szerint az idén nyáron 500-5000 forintért lehet majd strandolni a balatoni fizetőstrandokon. Már csak húsz olyan település akad a tó körül, ahol akadnak ingyenes, fürdésre kialakított partszakaszok, jellemzően a déli parton, az északin csak Tihanyban, illetve Örvényesen lehet ingyen strandolni.