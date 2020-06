Az Európai Parlament alelnökét is feljelentené Hadházy Ákos egy kísérteties hasonlóság miatt

A független honatya arról beszél, hogy Járóka Lívia több tíz millió forinttal nem tud elszámolni. Ugyanakkor állításait árnyalja, hogy saját bevallása szerint sem lehet egyelőre kijelenteni, hogy a fideszes politikus bármit csinált volna okosban.

Gyanús körülmények között került majdnem 35 millió forint állami támogatás előbb Járóka Lívia egyik egyesületéhez, majd a fideszes európai parlamenti képviselő tanácsadó cégéhez – állítja legújabb Korrupció Infójában Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő szerint Járóka Líviának két saját alapítású egyesülete is van (Európai Fiatalok Együtt a Sportért Sportegyesület, illetve Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület), amelyek éveken keresztül alig évi pár százezer forintos bevétellel rendelkeztek, utóbbi azonban 2016-ban két részletben összesen 34.7 millió forint állami támogatást kapott, tíz milliót „roma futballista fiatalok részére”, majdnem 25 milliót pedig „tanácsadásra”. Hadházy Ákos szerint Járóka Líviának ugyanakkor van egy „jelenleg kényszerfelszámolás alatt álló egyszemélyes tanácsadó cége, a J.L.R. Consulting Kft. (A képviselő teljes neve Járóka Lívia Renáta - a szerk.) A vállalkozásnak az utóbbi években szintén csak néhány százezres-milliós bevételei voltak. Azonban a cég 2017-ben az említett egyesület 35 milliós támogatásához kísértetiesen hasonló összegű (34,892 millió forint) bevételt jelentett le és ebből 17 millió nyereség meg is maradt. "Ilyen véletlent nehéz elképzelni, a legkézenfekvőbb magyarázat az lenne, hogy a képviselő saját cége számlázta le az egyesületnek adott teljes állami támogatást”, vetette fel Hadházy Ákos. A független képviselő arra is emlékeztet, hogy a 2014-es EP-választásokon Járóka Lívia nem jutott be az Európai Parlamentbe, csak 2017-től lett ismét a tagja, miután Pelczné Gál Ildikó lemondott mandátumáról. Hadházy szerint a látszat az, hogy így “fizette ki a kormány Járókát”. A független képviselő erre a következtetésre abból a két tényből jutott, hogy egyrészt az EMMI éppen "a nem képviselői" időszakban adott támogatást az azóta az EP alelnökévé választott Járóka Líviának, másrészt „ugyanebben az évben szinte ugyanennyi volt a képviselő addig és azóta is alvó cégének a bevétele". Hadházy Ákos közérdekű adatigényléssel fordult az EP-képviselőhöz, de egyelőre nem kapott választ, most azt írta, ha ez egy héten belül nem történik meg, feljelentést tesz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem állítható, hogy Járóka Lívia saját cégének juttatta a 10 plusz 25 millió forintnyi állami támogatást.