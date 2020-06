Operatív Törzs: maradnak a kórházparancsnokok, és továbbra sem lehet szabadon elhagyni az országot

Az egészségügyi dolgozók és a katonák csak miniszteri engedéllyel mehetnek külföldre.

Kiss Róbert rendőralezredes az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján bejelentette, hogy hatósági karantén elrendelése nélkül Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából, Szlovéniából, és várhatóan péntektől Horvátországból is beléphetnek magyar állampolgárok. Összesen 2542-en vállalták eddig a házi karantén elektronikus ellenőrzését. Az elmúlt 24 órában 424 hatósági karantént rendeltek el, ezért jelenleg összesen 9167 van az országban. A büntetőeljárások száma a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 437-re emelkedett: rémhírterjesztés miatt 125, közveszéllyel fenyegetés miatt 29, csalás miatt 132, járványügyi szabályszegés miatt 28 büntetőeljárás indult. Összesen 80 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 12 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4039 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így már 553-an haltak meg a fertőzés következtében.



Hozzátette, hogy ez azt is jelenti, hogy noha a járvány lecsendesedő szakaszában vagyunk, még mindig 10 körüli pozitív esetet igazolnak naponta.

Megállapította, hogy napról napra emelkedik a gyógyultak száma, és csökken az aktív fertőzötteké. 2391-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1095 fő, ez tegnap még 1121 fő volt. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. Kórházban 321 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. Közölte, hogy a laboratóriumokban a munka továbbra is folyik, de a pozitív esetek száma lényegesen kevesebb. Az analízisek száma ugyanolyan tempóban zajlik, mint korábban. Naponta körülbelül ezer vizsgálatot végeznek.

Védőfelszerelést viselő orvos vizsgál egy lélegeztetőgépre kötött beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A 12 új pozitív esetből hármat Budapestről, egyet Hajdú-Bihar megyéből, hármat Komárom-Esztergom megyéből, hármat Szabolcs-Szatmár megyéből, egyet Pest megyéből és egyet Zala megyéből regisztráltak.

A megbetegedési arány változatlan, továbbra is 41 megbetegedés és 5 haláleset esik 100 ezer főre. Pozitívumként bejelentette, hogy a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján nem volt többlethalálozás a járvány alatt. Az év első négy hónapjában 45 015-en haltak meg, ami 6,4 százalékkal kevesebb, mint tavaly ebben az időszakban. Ezt az influenza kisebb lecsengésének tudta be, mivel a járvány miatti korlátozó intézkedések az influenza terjedésének is gátat szabtak.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy betegségmodellezést is végeznek világszerte a kutatók arról, hogy a korlátozások hány emberéletet mentettek meg. Eszerint Európában körülbelül 3 millió életet sikerült megmenteni az idejében bevezetett hatósági korlátozó intézkedésekkel, és ebben szerepe volt a lakosság együttműködésének is. Megjegyezte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban már januárban rendelkezésére állt egy vírus kimutatására alkalmas módszer, ezeket a vizsgálatokat nagyon korán elkezdték. Január 28-án történt az első PCR-vizsgálat, mára több mint 222 ezer mintát vettek. Újságírói Kérdések: A könyvtárak június 15-én nyithatnak. Müller Cecília a nyitás szabályairól elmondta, hogy a könyveket nem kell fertőtleníteni, a helyiségek fertőtlenítését, takarítását a szolgáltatók elvégzik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a porban bármilyen kórokozó megtelepedhet. Itt is azokat a szabályokat kell alkalmazni, amiket a közösségi terekben: a bútorzat, a mellékhelyiségek és a gyakran megérintett tárgyak fertőtlenítése szükséges. Ott is figyelni kell a távolságtartásra. (Fejér Megyei Hírlap) Létezik-e olyan konkrét határérték, amely alapján kijelenthető, hogy véget ért a járvány? És ha igen, mikorra prognosztizálják a végét? Müller Cecília leszögezte, hogy ilyen konkrét számérték nincs. A klasszikus járványügyben két összefüggő esetet is járványnak tekintenek. Itt egy légúton terjedő vírusos betegségről van szó. Pici mozgások vannak még a pozitív esetek regisztrálásában a naponta regisztrált tíz körüli pozitív esettel, de az aktív fertőzöttek száma csökken. Hangsúlyozta, hogy ez a járvány még nem ért véget, folyamatosan jelen van, ezért állandó figyelmet igényel a hatóságok és a lakosság részére. (Nógrád Megyei Hírlap)