Előrehozott választásokkal betonozná be magát Macron

Ennyi napi új beteget és halálos áldozatot még áprilisban, az eddigi legsúlyosabb időszakban sem jegyeztek fel az országban.

Ukrajnában minden eddigit meghaladó számú, 689 új koronavírusos esetet azonosítottak az elmúlt egy nap alatt, velük együtt a regisztrált fertőzöttek száma elérte a 29 070-et - közölte az egészségügyi minisztérium. Az elmúlt napban az elhunytak száma 21 új halálos áldozattal 854-re emelkedett, miközben eddig 13 141-en gyógyultak meg, közülük előző nap 372-en.

Vitalij Klicsko főpolgármester a Telegram üzenetküldő portálon hozzáfűzte, hogy előző nap négy haláleset történt a fővárosban. Kijevben az azonosított fertőzöttek száma elérte a 3671-et, az elhunytaké pedig a 84-et, miközben 1053-an gyógyultak meg a betegségből.

Kárpátalja megyében az egészségügyi tárca adatai alapján eddig 1471 fertőzöttet azonosítottak, 35-en haltak bele a betegségbe és 634-en győzték le a kórt.

Emlékeztetett arra, hogy az országos karantént még nem oldotta fel a kormány, továbbra is kötelező lenne a szájmaszk viselése közterületen és nyilvános helyeken, valamint a megfelelő távolságtartás, ezt azonban egyre többen nem tartják be. Arra is emlékeztetett: a kormány azért kezdte el a korlátozások fokozatos enyhítését, mert megértette, hogy az emberek belefáradtak az elszigeteltségbe. - Ez azonban nem jelenti azt, hogy az érvényes óvintézkedésekkel fel lehet már hagyni - figyelmeztetett. A miniszter kilátásba helyezte, hogy ha tovább romlik a helyzet, ismét szigorítanak a karanténkorlátozásokon. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtöki összesítése szerint Ukrajna a 35. legfertőzöttebb azon 188 ország közül, ahol megjelent a koronavírus.