Leállhatnak a balatoni települések

Az idei év utolsó hónapjaira több önkormányzatnak már a működése is veszélybe kerül.

A koronavírus-járvány miatti elvonások az átlagosnál nagyobb terhet rónak a turizmusból élő településekre, melyeknek akár a működése is veszélybe kerülhet a Balatoni Szövetség (BSZ) szerint. Levelükben - melyet Gulyás Gergelynek, a Miniszterelnökség vezetőjének írtak - kifejtik, hogy a kormány intézkedései veszélyeztetik egyes települések működőképességét és komoly gazdasági bizonytalanságot generálnak. Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, a Balatoni Szövetség elnöke a tóparti önkormányzatok nevében személyes egyeztetést kér a tárcavezetőtől, hogy megoldást találjanak a problémákra. - Az önkormányzatokat érintő intézkedések többszörösen sújtják a turizmusból élő településeket, és nem csak az idén, hiszen az elvonások egy része a 2021-es költségvetésben is szerepel – mondta a Népszavának Lombár. Elvonták a gépjárműadó önkormányzati részét, felfüggesztették az idegenforgalmi adót, az utána járó állami támogatást szintén elvonták, s az ezzel kapcsolatos állami támogatást csak több hónapos késéssel fogjuk megkapni. A jövő évi költségvetés tervezete szerint végleges elvonnák a gépjárműadó eddig bennünket illető részét, valamint az idegenforgalmi adó állami normatív támogatását - sorolta a kormányzati döntéseket a polgármester. A BSZ elnöke szerint ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítik működésüket. Kiküldtek egy kérdőívet, milyen hatással lesznek az elvonások a településekre, kiderült, jellemzően el kell halasztani a tervezett fejlesztéseket az önrész hiánya miatt, le kell mondani a rendezvényeket, ugyanis nem maradt rájuk forrás. - A válaszok alapján 14-40 százalékos költségvetési hiánnyal számolnak a balatoni települések – tette hozzá Lombár Gábor. Ami szerinte azt jelenti, hogy egyszerűen képtelenek lesznek ellátni nemcsak a vállalt, de a kötelező feladataikat is. Az idei év utolsó hónapjaira több önkormányzatnak már a működése is veszélybe kerül. Arról tudomásuk van, hogy rendelkezésre áll majd egy hitelkeret, de nem biztos, hogy az önkormányzatok hitellel akarják megoldani a likviditási problémáikat, főleg nem a működésükkel kapcsolatosakat. A megoldás szerintük sokkal inkább az előremenekülés, a fejlesztések felgyorsítása lenne, ezek viszont csak sokkal kisebb elvonásokkal lehetségesek.