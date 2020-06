Aszad lemondatta a miniszterelnököt

Agresszív lépésekkel, csírájában akarta elfojtani a koronavírus-járványt az indiai szövetségi kormány, mindhiába. Mumbai után már Delhiben is összeomlóban az ellátórendszer.

Március 24-én jelentette be Narendra Modi miniszterelnök hogy másnaptól három héten át tartó szigorú kijárási tilalmat vezetnek be az egész Indiában. A világ egyik legszigorúbb karanténintézkedéseinek hatására teljesen megállt az élet: az üzletek bezártak, a gyárak leálltak, az utak kiürültek. A hatóságok kíméletlenül léptek fel a szabályszegőkkel szemben, esetenként botokkal verték vagy megalázó feladatokra kényszerítették őket. Kalvakuntla Chandrashekhar Rao, a közép-indiai Telangána állam főminisztere még ennél is keményebb fellépéssel fenyegetett. Azt mondta, ha az emberek nem elég fegyelmeztettek, akkor tűzparancsot ad ki ellenük - ez végül nem történt meg. Mindazonáltal nem csak azok számára voltak fájdalmas következményei a szigornak, akiket kihágáson kaptak. A nagyvárosokban rengetegen vesztették el munkájukat, akik jobb híján gyalog próbáltak visszatérni szülővárosukba, gyakran akár több ezer kilométert is bejárva. Modi már március végén bocsánatot kért, de úgy fogalmazott: nincs más lehetőség a koronavírus gyors terjedésének megakadályozására. A karanténintézkedések érvénybe lépésekor a hivatalos statisztikák nagyjából 600 igazolt fertőzésről és 10 halálesetről szóltak, három héttel később a megbetegedések száma már meghaladta a tízezret, az áldozatoké pedig a 350-et. A járvány kétségtelenül lelassult, de a milliókat földönfutóvá tévő drákói szigor nem állította meg a terjedését. A szövetségi kormány április közepén meghosszabbította a korlátozásokat májusig, ám lehetővé tette az enyhítést a jobb járványügyi helyzetben lévő államokban és régiókban. Modi megköszönte az ország több mint egymilliárdos lakosságának, hogy “mérhetetlen szenvedésen mentek keresztül hazájuk megmentése érdekében.” Nem sokkal ezután a mezőgazdasági dolgozók visszatérhettek a földekre dolgozni, újraindult a közfoglalkoztatás és szállítmányozás, valamint a bankok is újra kinyitottak. Innentől kezdve az élet fokozatosan visszatért a régi kerékvágásba, kivéve a járványgócoknak nyilvánított térségekben. Egyes régiókban már lassan harmadik hónapja van érvényben a szigor, máshol pedig a hatóságok a fertőzések megugrása miatt kénytelenek voltak visszavezetni azt. A legsúlyosabban érintett területnek Mahárástra állam számít, kiváltképp annak székhelye, Mumbai, ahol hatástalannak bizonyultak a máig érvényben lévő a karanténintézkedések. Mint ahogyan korábban lapunk is beszámolt róla, a több mint tízmilliós nagyváros ellátórendszere nem bírja a terhelést: orvosokból, kórházi ágyakból és lélegeztetőgépből is hiány van. A központi régióban az, úgynevezett Delhi Főváros Területen is hasonló egészségügyi katasztrófa kezd kibontakozni. A helyi hatóságok már arra kényszerültek, hogy szállodákat és közösségi központokat alakítsanak át szükségkórházakká, mert az ellátórendszer már nem tudja fogadni az új pácienseket. Az igazolt megbetegedések száma nagyjából 30 ezernél jár, de a valós szám ennél jóval nagyobb is lehet. “Csak a fertőzöttek tizedét teszteljük, kizárólag a legsúlyosabb eseteket, a kórházba került embereket” - fogalmazott a Bloomberg című üzleti lapnak Harjit Singh Bhatti, a Haladó Orvosok és Tudósok Fóruma nevű civil szervezet elnöke. Szerinte sem a szövetségi kormány, sem az állam vezetése nem tett semmit annak érdekében, hogy növelje a tesztelési kapacitást, ezért még azt sem tudják felmérni, hogy mekkora veszély leselkedik az ellátórendszerre. Bhatti megjegyezte, hogy az egészségügyi infrastruktúra egyébként is gyenge lábakon állt: “egy süllyedő hajón próbálunk keresztülnavigálni a járványon.” Narendra Modi kormánya mindenesetre sikerként tekint a karantén intézkedésekre, mondván: ezeknek köszönhetően - becslések szerint - legalább 37 ezer életet mentettek meg és 1,4 millió fertőzést kerültek el. A hivatalos statisztikák viszont így is sötét képet festenek a helyzetről: 8000-nél is több halott, csaknem 290 ezer megbetegedés, kedden és szerdán közel húszezer új eset. Az indiai egészségügyi minisztérium azért reménykeltő adatot is közölt: a nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek több mint fele már kigyógyult a kórból. Ez az arány azonban a kevés teszt miatt csalóka, minden más jel arra utal, hogy a járvány legnehezebb része még hátra van Indiában.