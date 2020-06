Létezése óta először kapott amerikai olajat Fehéroroszország

Keresik a felelősöket, ki tehetett arról, hogy Lombardia a koronavírus-járvány gócpontjává vált. Ezzel kapcsolatban Giuseppe Conte kormányfőt is meghallgatják.

Itália már túlvan a koronavírus okozta sokkon. Bár az ország hozzászokott a politikai válságokhoz, az eltelt 74 év alatt 65 kormány szolgált, amivel csúcstartó Európában, olyan krízisre, mint amilyet a járvány kitörése után átélt, nem volt példa a második világháború óta. S bár a járvány halálos áldozatainak számában Olaszország már nem csúcstartó a kontinensen, hiszen az Egyesült Királyság megelőzte, az emberek tudatában talán örökre megmaradnak a képsorok, ahogy katonai szállítójárművek vitték el a halottakat a kórházakból. A vírus még nem tűnt el Itáliából, naponta mintegy kétszázan fertőződnek és több tucatnyian halnak meg. Továbbra is Lombardiában a legrosszabb a helyzet, az új fertőzések mintegy kétharmadát az északi régióban regisztrálják. A lapokban ugyanakkor már alig foglalkoznak a legújabb adatokkal. Annál többet lehet személyes beszámolókról olvasni, amelyek arról tanúskodnak: rossz lépések sora, a szervezés hiánya, a nemtörődömség vezetett ahhoz, hogy Észak-Olaszország a járvány gócpontjává vált. Az áldozatok hozzátartozói szervezetet hoztak létre azzal a céllal, hogy feltárják a drámai eseteket és választ találjanak arra a kérdésre: kiket terhelt felelősség a járvány itáliai tombolása miatt. Az „Elítéljük – Igazságot és igazságosságot a Covid áldozatainak” nevű szervezet elnöke, Cristina Longhini például arról számolt be a La Repubblica hasábjain, hogy édesapját lényegében hagyták meghalni a kórházban. Ő mintegy félszáz társával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a járvány által különösen sújtott Bergamóban, ahol egy, a napokban közzétett felmérés szerint már az itt élők több mint felében képződött antitest a Covid-19-cel szemben. Országosan összesen 200-an kérték az igazságszolgáltatás segítségét.

Laura Capella ötvenedmagával tett feljelentést, mert hozzátartozóik meghaltak Fotó: Marco Panzetti / AFP/NurPhoto

Olaszországban a sokkot, az elkeseredést és a gyászt a düh váltotta fel. Ezért vizsgálat is indult azzal a céllal, hogy feltárják, mi vezetett a lombardiai tragédiához. Az ügyészség Giuseppe Conte miniszterelnök meghallgatását is kezdeményezte, akinek a válságkezelésével egyébként nagyon is elégedettek voltak honfitársai. Médiaértesülések szerint nem csak tőle, hanem Roberto Speranza egészségügyi minisztertől és Luciana Lamorgese belügyi tárcavezetőtől is válaszokat várnak. Bergamóban már több vizsgálat is zajlik. A lombardiai regionális hatóságokat súlyos mulasztásokkal vádolják. Március elején ugyanis nem rendelték el a karantént két kisebb, Bergamo melletti település, Nembro és Alzano Lombardo számára. Bár a két kisvárosban összesen nem élnek 25 ezren, a járványnak mindkét helyen különösen drámai következményei lettek, igen magas volt a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. Egyes szakértők szerint ha vesztegzár alá helyezték volna a két települést, akkor Lombardia sem vált volna gócponttá. Contének arra kell választ adnia, miért nem hozta meg ezt a döntést függetlenül attól, hogy erre egyesek kifejezetten kérték. De valóban felelősség terheli-e a kormányfőt? A miniszterelnök már márciusban éles bírálatokkal illette a helyi hatóságokat a rossz válságkezelés miatt. A régiót Attilio Fontana, a jobboldali populista Liga politikusa irányítja. Részben a drámai lombardiai helyzet vezetett ahhoz, hogy országosan csökkenésnek indult Matteo Salvini volt belügyminiszter pártjának népszerűsége. Persze ez csak az egyik ok, a másik az, hogy Salvini sokszor keveredett önellentmondásba, s bizonyságát adta annak: nem lehet a szavára adni. (Az SWG, a Tecne és az Euromedia ügynökség szerint időközben megállt a Liga népszerűségének hanyatlása, az Ixe és a Termometro Politico szerint nem.) Fontanát és a helyi egészségügyi minisztert, Giulio Gallerát a napokban már kihallgatták az ügyészség kezdeményezésére. Azt állították, nem az ő felelősségük volt a vesztegzár elrendelése, hanem a római kormányé. Vagyis minden felelősséget áthárítottak Contéra. A kormányfő ezzel kapcsolatban azt közölte, ha Lombardia kezdeményezte volna, akkor a kabinet elrendelte volna a karantént Nembro és Alzano Lombardo számára.

Elsőként, február 21-én, Codogno települését helyezték vesztegzár alá, majd további városok következtek. Ezután a szomszédős Venetóban, majd Piemontéban és Emilia Romagnában is hasonló intézkedéseket hoztak. Lombardiában 16 ezren vesztették életüket a járvány következtében, ami az összes olaszországi áldozatnak majdnem a fele. A helyi vezetést elsősorban azért teszik felelőssé, hogy az idősotthonokra nem figyelt oda kellőképpen. Az újabb megbetegedések ellenére Olaszországban már reményt keltő a járványhelyzet. Az olasz kormány tanácsadótestülete, a Legfőbb Egészségügyi Tanács (CTS) elnöke, Franco Locatelli szerint folyamatosan csökken a fertőzések száma, de továbbra is tartani kell a szociális előírásokat. Hozzátette azonban, semmi sem bizonyítja azt, hogy a vírus gyengült volna, amit több virológus is állított.