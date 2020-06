Kacsacsaládot mentettek meg tűzoltók és rendőrök Budapesten (videó)

A miniszterelnök adott a védekezésre, igaz, a könyökpacsi most sem maradt el.

Úgy tűnik, hogy már Orbán Viktor is tart a koronavírus-fertőzés veszélyétől, vagy legalábbis a felelős védekezést számon kérő közvéleménytől. A miniszterelnök korábban következetesen fittyet hányt a mindenkitől elvárt másfél méteres védőtáv betartására, védőmaszkot pedig csak elvétve viselt

Ám most változott a helyzet. Orbán Viktor csütörtökön, a 92., morvaországi Lednicén tartott V4-csúcson már fekete védőmaszkot és bőrkesztyűt viselt - így könyökpacsizott vendéglátójával, Andrej Babis cseh kormányfővel.

Mint a Miniszterelnöki Sajtóiroda fotóján is közzétett fotókon is látható, a találkozó minden vendége – így Igor Matovic szlovák, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is – maszkot viselt.