Szociális minimumjövedelemmel, dupla családi pótlékkal indulna 2021-nek az MSZP

A Migration Aid állításait tagadva, az ORFK új információkat közölt a határsértők állítólagos járatáról.

Láthatóan rossz néven vette a rendőrség a Migration Aid Facebook-posztját . A civil szervezet szerint a múlt héten, a mórahalmi határkerítés tövében felfedezett járat alig nagyobb a környéken élő földikutyák alagútjainál, azon nem férne át egy felnőtt ember, csak egy gyerek - és azt is furcsállották, hogy egyáltalán miként lehetett kiásni a 24 méter hosszú átjárót.

Beszámolójuk szerint az alagút magyar területen található kijáratát június 5-én, 0 óra 10 perckor fedezte fel egy járőröző honvéd és egy rendőr, pont akkor, amikor az azt ásó ember feje kibukkant a föld alól. „A járőrök a szerb oldalra visszamenekülő mintegy 6-8 főt nem követhették. A területen egyébként azért volt a szokásosnál is nagyobb határőrizeti jelenlét, mert a térségben erős migrációs mozgást észleltek a kamerák” -tette hozzá magyarázatként az ORFK.

A közleményben egy alig feltűnő, de fontos módosítást is felfedezhetünk:– ahol valóban csak egy alacsony, vézna férfi vagy egy gyerek tudna közlekedni - most viszont arról írtak, hogy csupán a kijárat átmérője volt ennyi. A nem éppen nüansznyi különbség napokon át foglalkoztatta a hazai sajtót, így a Népszavát is.