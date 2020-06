Popcorn illatú cibetmacska született a Szegedi Vadasparkban

A macskára és medvére is emlékeztető binturong a tizenegyedik az állatkertben.

Binturong (Arctictis binturong) született a Szegedi Vadasparkban, a cibetmacska faj kölykét már a látogatók is megfigyelhetik az Ázsia-ház melletti kifutójukban – közölte Veprik Róbert igazgató. A szülőpár, Tao és Shien az európai fajmentő program (EEP) keretében 2012-ben érkezett a szegedi állatkertbe, és már gyakorlottnak számítanak, tavasszal világra jött kölykük a tizenegyedik. A jó tartási körülményeknek is köszönhető szaporulat kiemelkedőnek számít, az európai állatkertekben a faj csupán 160 példányát gondozzák.

A binturongok az Indokínai-félsziget sűrű erdeiben élnek, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint egyre csökkenő számban. Elsősorban az élőhelyének elvesztése, a fakitermelés és az ültetvények térhódítása, valamint a vadászat, vadbefogás veszélyezteti.

Különleges, popcornra emlékeztető illatuk miatt is népszerűek. A binturong első ránézésre medveszerű, de mászik, mint a macska, a testalkata viszont a nyestekére emlékeztet. A nevüket próbálták is helyettesíteni a nyestmedve, a medvenyest, sőt a medvemacska elnevezésekkel is, de egyik sem ragadt meg a köztudatban.

Az egyik legnagyobb cibetmacskaféle testhossza csaknem egy méter, tömege eléri a 14 kilogrammot. Jellegzetessége a rendkívül izmos, hosszú farok, amellyel – az óvilági emlősök között ritka módon – kapaszkodni is tud.

A nőstényeknek – három hónapos vemhesség után – évente kétszer születik kölykük, alkalmanként leggyakrabban kettő, de az utódok száma időnként eléri a hatot is.

A korábban Szegeden született fiatal binturongok nem maradtak a vadasparkban: francia, szerb, holland, olasz és lengyel állatkertekben folytatták az életüket. A tavalyi kölykök a járvány korlátozásai miatt még nem költöztek át új helyükre, de a két fiatal nőstény rövidesen a Krakkói Állatkertben élhet tovább.