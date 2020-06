Kemény vádak a horvát rendőrség ellen

Éles bírálatokkal illette az Amnesty International a horvát határőrizeti szerveket. A vádak szerint különleges brutalitással léptek fel a Bosznia felől érkezett menekültekkel szemben. Zágráb szerint azonban szó sincs erről.

Az Amnesty szerint a lehető legrosszabbra kell számítaniuk mindazoknak, akiknek sikerül Bosznián keresztül eljutniuk horvát területre. A rendőrség ugyanis az illegális határátlépésen kapott személyeket megveri, több menekült szenvedett csonttörést. Akadtak, akiknek súlyos fejsérülést okoztak. Az emberi jogi szervezet 16 pakisztáni és afgán beszámolója alapján jutott erre a következtetésre. Állításukat megerősítették az őket kezelő boszniai orvosok is. Az egyik legsúlyosabb eset a Plitvicei-tavaknál történt, május végén, állította az AI. Az Amnesty beszámolt egy fiatalember esetéről is, akit annyira brutálisan megvertek, hogy egyelőre csak kerekesszékben tud közlekedni. Több áldozatnak teljes végtagját kellett begipszelni. Egyes állítások szerint a horvát rendőrség tagjai kecsapot és majonézt öntöttek a vérzők nyílt sebeibe. Az illegális határátlépőkre már korábban is keményen lecsaptak a horvát határőrizeti szervek és visszaküldték őket Boszniába. Most azonban, a bevándorlók legutóbbi közlései szerint, minden korábbinál drámaibbá vált a helyzet. Az Amnesty azt közölte, szembesítették az állításokkal a zágrábi külügyminisztériumot, ám a tárca nem reagált. Később azonban mégis megszólalt a belügy. Zágráb már korábban is visszautasította a horvát rendőrséget ért vádakat, teljesen alaptalannak nevezve a túlkapásokra vonatkozó állításokat. A Davor Bozinovic által irányított tárca szerint csak az újságok szenzációhajhászásáról van szó. A belügyminisztérium ezzel a brit Guardian cikkére utalt. A tárca szerint „különösen abszurd egy olyan ország rendőreit ilyen súlyos vádakkal illetni, amely kivételesen jó és baráti kapcsolatokat ápol az iszlám közösséggel”. A tárca szerint a cikkben megfogalmazott vádak nem igazak és a lapban felvázolt esetekre nem is volt példa. A minisztérium a megvert menekültekkel kapcsolatos képsorokra úgy reagált, hogy a külföldi bevándorlók valójában egymásnak okozták a sérüléseket. A Plitvicei-tavaknál sem történt semmi rendlívüli, a brutális fellépésre „nem is lett volna oka” a rendőrnek, közölte a tárca. A közlemény szerint a rendőrség épp nagy szolgálatot tesz azzal, hogy megállítja az illegális bevándorlást az Európai Unió határánál.

A horvát hatóságok idegességét az is magyarázhatja, hogy július 5-én parlamenti választást rendeznek az országban és egyre rosszabbul áll a Andrej Plenkovic pártja, a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ). A héten közzétett legutóbbi felmérés szerint a szociáldemokraták megelőzik a HDZ-t. A zágrábi belügyminisztérium magyarázata sem győzött meg mindenkit. Az ausztriai Zöldek emberi jogi ügyekben illetékes szóvivője, Ewa Ernst-Dziedzic az ENSZ Menekültügyi Főbiztosához (UNHCR) kíván fordulni, hogy állítsanak fel egy független bizottságot az ügy kivizsgálására. Mint mondta, azért lenne fontos mielőbb lépéseket tenni, mert egyre több hasonló, a horvát-boszniai határnál történt esetről hallani. Boszniában mintegy 8000 menekült lehet.