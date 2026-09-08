Élen járunk emberkereskedésben

Globális szinten nagy problémát jelent az emberkereskedelem, a helyzet évről évre romlik. Egy amerikai jelentés szerint Magyarországon is súlyos a helyzet, a kormány mégsem tesz hatékony lépéseket. Az erősödő migráció is újabb kihívásokat jelent, a hivatalos okmányok nélkül utazó menekültek gyakran válhatnak áldozataivá. A legveszélyeztetettebb csoportba a gyerekek tartoznak.