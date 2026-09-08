Ugyanakkor pozitívumként említik, hogy a kabinet a következő hetekben felülvizsgálná a menekültügyi keretet és a kapcsolódó jogszabályokat.
Ez a lakosság csaknem egynegyede.
Az ukrán parlament tájékoztatása szerint 32 újságíró lelte halálát az invázió kezdete óta.
Bár a 2020-as év még nem zárult le, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) előzetes jelentésében máris tragikus képet festett a menekülthelyzetről a világban.
Éles bírálatokkal illette az Amnesty International a horvát határőrizeti szerveket. A vádak szerint különleges brutalitással léptek fel a Bosznia felől érkezett menekültekkel szemben. Zágráb szerint azonban szó sincs erről.
Visszaüthet, ha a német társadalom azt látja, hogy a hatóságoknak nem fontos, hogyan végződik egy kitoloncolási eljárás – figyelmeztet Dominik Bartsch, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának képviselője.
Aggasztó humanitárius helyzetről számolt be az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a líbiai menekülttáborokban.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) június óta Szerbiának 264 ezer dollár értékben adományozott felszerelést, amelyet jelenleg a preševói befogadóközpontban használnak a rendőrök – jelentette ki Hans Friedrich Schodder, az UNHCR szerbiai elnöke, illetve közölte: a jövő évben 16 millió dollár támogatást nyújtanak majd Szerbiának a Vajdaság Ma honlapjának tájékoztatása szerint.
Globális szinten nagy problémát jelent az emberkereskedelem, a helyzet évről évre romlik. Egy amerikai jelentés szerint Magyarországon is súlyos a helyzet, a kormány mégsem tesz hatékony lépéseket. Az erősödő migráció is újabb kihívásokat jelent, a hivatalos okmányok nélkül utazó menekültek gyakran válhatnak áldozataivá. A legveszélyeztetettebb csoportba a gyerekek tartoznak.
Ma kezdődnek Bécsben az ukrán-orosz gázár tárgyalások, amelyeken az Európai Unió közvetít. Moszkva továbbra is kedvezményes árat ajánl Kijevnek. Ukrajnának nem is lenne lehetősége magasabb árat fizetni, hiszen törlesztési csőd küszöbén áll az ország.
Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának (UNHCR) becslésie szerint meghaladta a 117 ezret az ukrajnai belső menekültek száma.
Közös tűzszünetnek köszönhetően tegnap végre megérkezett Szíria északi részére a segélyszervezetek első konvoja. Több mint négymillióan szenvednek élelmiszer-, víz- és gyógyszerhiánytól. A szíriai polgárháború negyedik évét kezdte meg, s a nemzetközi közösség tétlenül nézi.