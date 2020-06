Ötmilliárdot kapnak a tartalékos honvédok, akiket a koronavírus sorozott be

Igor Matovic szlovák miniszterelnök szerint garantálni fogják a szlovákiai magyarok minden jogos igényét nyelvük és kultúrájuk megőrzésére.

Nemzetkarakterológiai kérdésekről bőven esett szó Orbán Viktor és Igor Matovic szlovák miniszterelnök budapesti megbeszélésein, Trianonról azonban szándékosan nem beszéltek – derült ki a látogatás után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor külön megköszönte, hogy Igor Matovic kormánynak programját lefordították magyarra, így ők is olvashatták és megköszönte a szlovák kormányfő felvidéki magyaroknak tett gesztusait is. Ezután még megköszönte a járványügyi együttműködést, azt, hogy sok magyar szlovák segítséggel jutott haza. Majd még megköszönte a szlovák határátlépési korlátozások eltörlését. Orbán szerint a magyarországi szlovákok nagyszerű teljesítményt nyújtanak és ezzel gazdagítják Magyarországot. 2010 óta a magyarországi szlovák közösség támogatását megnégyszerezték és egy új törvény értelmében a szlovák oktatási intézmények tulajdonát is megkapják. – A magyarok és a szlovákok mindennapi életükkel kijelölték az irányt a két kormány számára, hiszen fantasztikusan élénk kapcsolatot építettek ki, a két ország közötti forgalom 10 milliárd eurónál is több volt tavaly, Szlovákia Magyarország harmadik gazdasági partnere. 600 millió eurós hitelkeretet nyitott a kormány az Eximbanknál azért, hogy szlovák befektetők jöjjenek Magyarországra. A közeljövőben történelmi léptékű közös projekteket fejeznek be, például a komáromi hidat, három másik új hidat és összesen hat új határátkelőt. Ezzel Orbán szerint „már majdnem civilizált” lesz ezek száma. Geostratégiai jelentősége lesz Orbán szerint a gáz és elektromos hálózatok összekötésének, bővítésének.



Igor Matovic azzal kezdte, hogy nem csak szomszédok, de személyes barátok is vagyunk, a saját álláspontját pedig azzal fejezte ki, hogy egy beszédében a közös történelemről beszélt, szerinte ezt kár tagadni. – A múltat nem mi írtuk, de a jövő a mi kezünkben van – mondta, és szerinte ebben a baráti légkörben zajlottak a kétoldalú megbeszélések is. Majd ő is köszönetet mondott a koronavírus elleni küzdelemben nyújtott magyar segítségért. Matovic szerint természetes, hogy a magyar kormányt érdekli a szlovákiai magyar kisebbség helyzete, szerinte a teljes egyenjogúság megteremtése a cél, ezért a magyar lakta régiókat ugyanúgy fejlesztik majd, mint az ország többi részét. A szlovák kormány arra biztatja majd a magyar szülőket, hogy magyarul és szlovákul is tanítsák gyermekeiket, mert „ezek az emberek ajándékot kaptak a sorstól azzal, hogy tökéletesen beszélnek két nyelven”. Emiatt a szlovákiai magyarok a V4-eken belüli gazdasági együttműködést is erősíthetik. A V4-eknek kulcsszerepe van a régió együttműködésében például az új EU gazdasági mentőcsomag kialakításában. Mivel Pozsonyban már évek óta zajlik nagy sikerrel magyar kulturális rendezvény, ilyet szeretnének rendezni a jövőben Budapesten is. – Barátokként érkeztünk, barátokként megyünk is el – zárta végül beszédét. Kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta, a V4-ek egyetértenek a menekültkvóták elutasításában, az EU bővítésében különösen Szerbia tekintetében, a nukleáris energia felhasználásának támogatásában, valamint abban, hogy az EU gazdaságvédelmi akciótervét ebben a formában nem támogatják. Orbán szerint bár elutasítják a hitelfelvételt, mivel válság van, el tudják fogadni, „föltéve, ha a beltartalma és elosztása észszerű és igazságos”. Majd megismételte, hogy nem szabad a szegény országoknak kevesebb pénzt adni, mint a gazdagabbaknak, „ez abszurd és erkölcsileg tarthatatlan”. Matovic Trianon százéves évfordulója kapcsán azt mondta, „ma is azért vagyunk itt, hogy előre nézzük, a múltat a történészeknek hagynám”. Szerinte ideális lenne, ha a magyar és szlovák történészek együtt írnának tankönyveket. – Trianon volt, megtörtént, nem tagadjuk le, de a múlt része, mi pedig együttműködésre ítéltettünk, ezért is vagyunk itt – mondta. Orbán Viktor azzal kezdte a választ, hogy nem kezdeményezte, hogy Trianonról beszéljenek a tárgyalásokon, de értékelik Matovic gesztusait és hálásak is vagyunk érte. – Azért nem hoztam fel Trianont, mert lehetetlen, hogy ugyanazt gondoljuk róla, így nem érdemes róla beszélni, a lényeg, hogy annak ellenére, ami történt, mégis együtt tudjunk működni. A magyarok dolga, hogy együtt éljenek egy történelmi igazságtalansággal. De respektáljuk, hogy van erről egy szlovák látás és van róla egy magyar látás – mondta. Orbán szerint szlávok, germánok, latinok, arabok, angolszászok mindig lesznek, de magyarok nem feltétlenül, mi csak addig létezünk, amíg a nyelvünk és kultúránk fennmarad, ezért azt kérte Matovictól, hogy támogassa a szlovákiai magyarok nyelvének és kultúrájának megőrzését. – Egy sztyeppei világ utolsó maradványai vagyunk, akik bejelentkeztek a túlélésre. Ezt menedzseljük azóta is – mondta. Igor Matovic erre ígéretet tett rá, hogy garantálni fogja: minden magyar megőrizheti országában a magyar kultúrát.