A paksi szegények Ancikája

Molnár Imréné, Ancika néni toronydarusként dolgozott, mikor épült a paksi atomerőmű. A nyugdíj után egy véletlen vitte vissza Paksra, ahol már közel 20 éve segíti a környékbeli hajléktalanokat és szegény sorsú családokat. Saját nyugdíjából tesz félre, hogy ételt, ruhát, tanszereket vásároljon nekik. Létrehozta a Segítők Házát, ahol önkénteseivel már több mint 70 családot támogatnak heti kétszer. Az asszony lapunktól értesült arról: idén ő kapja a Jószolgálat-díjat és az ezzel járó 500 ezer forintot, amit, mint mondja: a szegényekre költ majd.