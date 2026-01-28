Csercsa Balázs a portál cikkében autokratikusnak, lekezelőnek és agresszívnak írta le az ellenzéki vezetőt. Állítása szerint az úgynevezett „Tisza-adó” nem létező csomagja valójában létezik.
A mentőkutyák pedig egy cseppet sem bánják ezt.
A szülész-nőgyógyász most már legálisan is segíthet az otthonszülő nőknek. Emellett önkéntesen, ingyen rendel majd az egyik legnagyobb fővárosi hajléktalanszállón.
A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatójának elmondása szerint felmérik a lehetőségeket, a hozzájárulás nem kötelező.
A jégtáblák között vadorzó bálnavadászok elleni vakmerő kiállás a fiatalok többsége számára megmarad a csodált regény- vagy híradóhősök szintjén. Kristóf Veronikát keményebb fából faragták. Egy húsz évvel ezelőtti dokumentumfilm hatására, és a család élénk tiltakozása ellenére kivette a szabadságát, nyakába vette a világot, és csatlakozott a Sea Shepherd csapatához. Hét antarktiszi bálnavédelmi kampány újságíró-vegán szakács önkénteseként nézett szembe a veszéllyel. A delfináriummal, a tejiparral és a disznóvágással szemben sem megbocsátóbb.
A Szózat felolvasására készült egy nő, de gyanakvó rendőrök és gépfegyveres katonák vártak rá még március 15-én.
A kormány a gazdaságvédelmi keretből csoportosított át milliárdokat a speciális önkéntes egység fenntartására.
Ezt az összeget munkábajárási támogatás és étkeztetés egészíti ki.
Silvia Romanót 2018 novembere óta nyolc különböző helyszínen tartották fogva.
Molnár Imréné, Ancika néni toronydarusként dolgozott, mikor épült a paksi atomerőmű. A nyugdíj után egy véletlen vitte vissza Paksra, ahol már közel 20 éve segíti a környékbeli hajléktalanokat és szegény sorsú családokat. Saját nyugdíjából tesz félre, hogy ételt, ruhát, tanszereket vásároljon nekik. Létrehozta a Segítők Házát, ahol önkénteseivel már több mint 70 családot támogatnak heti kétszer. Az asszony lapunktól értesült arról: idén ő kapja a Jószolgálat-díjat és az ezzel járó 500 ezer forintot, amit, mint mondja: a szegényekre költ majd.
Antal András atya, Csévharaszt és Nyáregyháza katolikus lelkipásztora és önkéntes segítő újítják fel Rafael Jánosné nyáregyházi házának tetőszerkezetét novemberben.
Már több tucat magyar orvos, ápoló és tolmács jelentkezett a Magyar Afrika Társaságnál, hogy szívesen mennének önkéntesként Afrikába, az Ebola sújtotta térségbe. Egyebek között erről beszélt Balogh Sándor, a szervezet elnöke az ATV Világhíradójában.