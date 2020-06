Durván megleckéztették a vasalódeszkán úszni tanító makói tornatanárt

A tankerület nem nevetett a viccesnek szánt videón, megtorlásnak beillő szankciókkal sújtották a férfit.

Annyira nem, hogy szabályosan megleckéztették a férfit – derül ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének lapjából. A A felvételt felkapta és népszerűsítette az országos média, több lap is méltatta a pedagógus kreativitását és humorát. Tankerülete ugyanakkor egyáltalán nem értékelte a vasalódeszkás videót.– derül ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének lapjából. A nedolgozzingyen.hu interjút készített Vezsenyivel (az anyagot a 444.hu szúrta ki), amiben a tornatanár a felvétel keletkezésének körülményeiről és a retorzióról mesél.

Vezsenyi László felidézte, hogy diákjai nem nagyon értették, hogyan lehetne online testnevelési órákat tartani – vezetője pedig azt ajánlotta neki, hogy oldja meg kreatív módon az egyébként kötelező feladatot. Ekkor jött az ötlet, hogy úszást imitáljon búvárszemüvegben egy vasalódeszkán, aztán feleségével feltöltötték az anyagot a Youtube-ra. A videó már 1700 megtekintésnél járt, amikor a tankerület vezetője üzent, hogy azonnal törölni kell – mesélte a tanár. Ez azonban csak a kezdet volt: a férfi írásbeli fegyelmit kapott, melyben felettesei azt állították, hogy „ az iskola tanárához méltatlan módon, nem kellő komolysággal és szakmaisággal oktatott”.

Elvették tanulói csoportjait, vagyis már nem taníthat - ám így is kötelezték rá, hogy naponta elkészítse az aktuális tananyagot, és elküldje azt a tankerületi vezetőnek és az iskola igazgatójának. A leadást pedig számon is kérték, amikor azt hitték, hogy az egyik napi terv kimaradt.

„Azt is kiadták, hogy tanulmányoznom kell a Nemzeti Pedagóguskar etikai kódexét és a nemzeti alaptantervet is. A tankerület vezetője azt is elvárta volna, hogy az igazgatóm ezekből „kérdezzen ki”. Szerencsére, ez utóbbitól az igazgató végül eltekintett” – mesélte a PDSZ lapjának Vezsenyi László. Mivel a tananyagot a makói pedagógusnak úgyis össze kell állítania, hogy nem taníthat, a szankciókat nehéz másként értelmezni, mint megtorlásként. A tornatanár végül a szakszervezet jogi szolgálatától kapott segítséget, az érdekképviselet pedig a Civil Kurázsi Díjjal ismerte el Vezsenyi kreatív ötletét, a 70. pedagógusnapon.

A férfi gondolkodik rajta, hogy pert indítson az őt ért szankciók miatt, de, mint mondja, a pereskedés amúgy sem segítene az okozott lelki sérüléseken.