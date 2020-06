Garnitúraváltás: 20 milliárd forintért rendelt bútorokat a kormány

Ők a korábban már fertőzöttként nyilvántartott családtagjaiktól kaphatták el a vírust.

Ismeretlen támadók Müller Cecília országos tisztifőorvos és az általa vezetett Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében péntek e-mailben kínáltak ingyenes védőeszközöket egészségügyi szakembereknek, intézményeknek – jelezte Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Elmondta: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a magyartalanul írt, hamis, ránézésre sem hivatalos levél ügyében nyomozást indított, s kérik, senki se nyissa meg azt, és a mellékelt űrlapot se töltse ki.



A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt kéri, hogy aki ilyen e-mailt kapott, továbbítsa azt a csirt@nki.gov.hu címre, ezzel segítve a nyomozó hatóságok munkáját.



Müller Cecília, akit láthatóan nem rendített meg a feltehetően adathalász célú támadás, a péntek reggel már ismertté vált járványügyi adatokkal kapcsolatban kiemelte: a koronavírus-járvány kezdete óta ugyan már meghaladta a négyezret a beazonosított fertőzöttek száma, folyamatosan nő azoké, akik már meggyógyultak (2447). Utóbbiak jelenleg már jóval több mint kétszer annyian vannak, mint az aktív fertőzöttek (1051). Nem meglepő, hogy az országos tisztifőorvos újságírói kérdésre most már határozottan úgy válaszolt, hogy az emberek ezután nyugodtak köszöntsék egymást a Magyarországon szokásossá vált kézfogással. A járvány kirobbanása után kifejezetten kerülni ajánlott üdvözlés tehát most már szabad. Hamarosan arról is döntés várható:

„Az idősotthonok lakói számára megnyitják a lehetőséget az intézményi épületek elhagyására.”

A pénteki 14 új fertőzöttről szólva ismertette, hogy közülük ketten fiatalkorúak: egyikük 11, másikuk 15 éves. Ők a korábban már fertőzöttként nyilvántartott családtagjaiktól, szüleiktől kaphatták el a vírust, de állapotuk jó. Újdonság még, hogy öt megyében, Baranyában, Bács-Kiskunban, Somogyban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában már nincs aktív fertőzött. Sőt, az NNK környezetegészségügyi laboratóriumának Budapest egészére kiterjedő szennyvízvizsgálatai alapján a következő két hétben nem várható a fertőzöttségi szint emelkedése. A szennyvízben kimutatott úgynevezett kópiaszám egy nagyságrenddel csökkent, a közeljövőben pedig vidéken is zajlanak majd ilyen vizsgálatok.

Védőnők és határátlépők

Az országos tisztifőorvos – mivel az elmúlt hetekben megszokott rend szerint az operatív törzsnek a hétvégén már nem lesz tájékoztatója – megemlékezett a minden évben június 13-án tartandó, most szombatra eső Magyar védőnők napjáról. Kiemelte, hogy a hazai védőnői hálózat 105 éves múltra tekint vissza, és míg 1915-ben a cél a gyermekhalandóság csökkentése volt, ma már a védőnők a fogamzástól kezdve nemcsak a szülésig, hanem tovább is segítik a gyermekeket, a nőket, az édesanyákat a fejlődésben, a nevelésben. Kiss Róbert, az operatív törzs műveleti központjának munkatársa a járványhoz kapcsolódó rendőrségi intézkedési- és karanténadatok ismertetését követően elmondta: a Magyar Közlönyben megjelent és péntek reggel nyolc órától hatályba lépett a határátlépésről szóló kormányrendelet módosítása, amely lehetővé teszi az osztrák, a cseh, a német, a szlovák és most már a horvát állampolgárok számára is, hogy Magyarország területére korlátozások nélkül beléphessenek. Azokra a magyar állampolgárok pedig, akik az említett országokból lépnek be hazánk területére, szintén nem vonatkoznak már járványügyi korlátozások.